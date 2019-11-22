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      Труба відповів на запитання, чому його "консультує Портнов"

      837 Читать новость на русском
      Роман Труба – керівник Державного бюро розслідувань / ДБР

      Журналістка Яніна Соколова запитала у директора Державного бюро розслідувань: "Чому людина Януковича за наказом якого вбивали активістів Майдану, нині консультує вас, пане Труба?"

      Мовилося про Андрія Портнова, який був чиновником АП часів Януковича. Запитання пролунало в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 

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      На нього Роман Труба відповів, що "Портнов для ДБР – це заявник". Раніше Труба в цьому ж ефірі підтвердив, що деякі провадження, у яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко, розпочинали за заявою саме Портнова.

      Він має статус у провадженнях, він – свідок. А для мене всі учасники слідчого процесу рівні,
      – наголосив Труба.

      У цій же програмі директор ДБР зазначив, що готовий покинути свою посаду – але тільки через три роки: "Чи піду я? Так, але бажано через три роки". На думку Труби мовиться не про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження Бюро.

      Чому пов'язують Портнова та Трубу

      Після повернення до України чиновник часів Януковича Андрій Портнов взявся провадити активну інформаційну діяльність. Зокрема, ЗМІ зауважили, що Портнов часто публікує у своєму телеграм-каналі інформацію раніше, ніж вона з'являється в офіційних джерелах – Генпрокуратурі та ДБР.

      Петро Порошенко, проти якого агресивно налаштований Андрій Портнов, натякав, що саме директор ДБР зливає інформацію Портнову. Труба у відповідь заявляв, що не знає, звідки у Портнова конфіденційна інформація.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Роман Труба Державне бюро розслідувань Андрій Портнов
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