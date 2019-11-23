Труба ответил на вопрос, почему его "консультирует Портнов"
Журналистка Янина Соколова спросила у директора Государственного бюро расследований: "Почему человек Януковича по приказу которого убивали активистов Майдана, ныне консультирует вас, господин Труба?"
Речь шла об Андрее Портнове, который был чиновником АП Януковича. Вопрос прозвучал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
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На него Роман Труба ответил, что "Портнов для ГБР – это заявитель". Ранее Труба в этом же эфире подтвердил, что некоторые производства, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, начинали по заявлению именно Портнова.
Он имеет статус в производствах, он – свидетель. А для меня все участники следственного процесса равны,
– отметил Труба.
В этой же программе директор ГБР отметил, что готов покинуть свой пост – но только через три года: "Уйду ли я? Да, но желательно через три года". По мнению Трубы речь идет не о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке Бюро.
Почему связывают Портнова и Трубу
По возвращению в Украину чиновник времен Януковича Андрей Портнов взялся проводить активную информационную деятельность. В частности, СМИ заметили, что Портнов часто публикует в своем телеграмм-канале информацию раньше, чем она появляется в официальных источниках – Генпрокуратуре и ГБР.
Петр Порошенко, против которого агрессивно настроен Андрей Портнов, намекал, что именно директор ГБР сливает информацию Портнову. Труба в ответ заявлял, что не знает, откуда у Портнова конфиденциальная информация.
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