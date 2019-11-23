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      Труба ответил на вопрос, почему его "консультирует Портнов"

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      Роман Труба – руководитель Государственного бюро расследований / ГБР

      Журналистка Янина Соколова спросила у директора Государственного бюро расследований: "Почему человек Януковича по приказу которого убивали активистов Майдана, ныне консультирует вас, господин Труба?"

      Речь шла об Андрее Портнове, который был чиновником АП Януковича. Вопрос прозвучал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

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      На него Роман Труба ответил, что "Портнов для ГБР – это заявитель". Ранее Труба в этом же эфире подтвердил, что некоторые производства, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, начинали по заявлению именно Портнова.

      Он имеет статус в производствах, он – свидетель. А для меня все участники следственного процесса равны,
      – отметил Труба.

      В этой же программе директор ГБР отметил, что готов покинуть свой пост – но только через три года: "Уйду ли я? Да, но желательно через три года". По мнению Трубы речь идет не о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке Бюро.

      Почему связывают Портнова и Трубу

      По возвращению в Украину чиновник времен Януковича Андрей Портнов взялся проводить активную информационную деятельность. В частности, СМИ заметили, что Портнов часто публикует в своем телеграмм-канале информацию раньше, чем она появляется в официальных источниках – Генпрокуратуре и ГБР.

      Петр Порошенко, против которого агрессивно настроен Андрей Портнов, намекал, что именно директор ГБР сливает информацию Портнову. Труба в ответ заявлял, что не знает, откуда у Портнова конфиденциальная информация.

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      22 ноября
      3120
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Андрей Портнов Государственное бюро расследований Роман Труба
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