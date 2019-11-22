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      Якщо Зеленський не зробить висновки по Трубі, Богдану та Коломойському, його "зметуть", – Гнап

      Політична анатомія 209 Читать новость на русском

      Про прослуховування директора ДБР Романа Труби, про президентство Володимира Зеленського та Петра Порошенка та про Революцію Гідності в шосту річницю – у програмі "Політанатомія" обговорили журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, політичний експерт Олек Саакян та членкиня Ради громадського контролю НАБУ Тетяна Козаченко.

      Про прослуховування Романа Труби

      За словами Дмитра Гнапа, Труба, очевидно, підозрював, що його можуть прослуховувати й ті записи, на яких, начебто, звучить його голос, це найбільш чемні речі.

      Важливо! Зеленський пообіцяв розібратися з прослушкою Труби

      "Я думаю, що не в робочому кабінеті, де була прослушка, а десь в київських ресторанах Труба міг говорити набагато страшніші й серйозніша речі, за які передбачена кримінальна відповідальність", – заявив журналіст-розслідувач.

      На питання, кому вигідно прослуховування Романа Труби, Гнап запевнив, що, очевидно, п’ятому президенту Петру Порошенку.

      У Петра Олексійовича, напевно, збереглися свої зв’язки в правоохоронних органах, зокрема в СБУ та Службі зовнішньої розвідки, бо він якраз ними й опікувався 5 років. Могли люди звідти підхопити замовлення і встановити прослуховування,
      – відповів журналіст.

      А, як наголосила Тетяна Козаченко, в українській владі всі мають один на одного компромат. "Це будь-хто міг зробити", – додала вона.

      Також Гнап сказав, що якщо це був реальний голос Труби, то тоді цікаво, про що він говорив.

      Директор ДБР Роман Труба/ Фото з сайту відомства
      Директор ДБР Роман Труба/ Фото з сайту відомства

      "Зеленський має, поки нічого не відомо, одразу відсторонити Трубу від посади, бо така людина не може обіймати посаду керівника ДБР", – запевнила Козаченко.

      Якщо завтра Андрію Богдану або будь-якій посадовій особі навіть в Офісі Президента буде цікаво когось переслідувати, то Труба буде це робити, тому що йому дали цю вказівку, тому що він виконує свою незалежну роботу в правоохоронній системі.

      Якщо Зеленський не зробить висновків по Трубі, своєму оточенню, зокрема Юзіку, Богдану, Коломойському та іншим, то це буде накопичуватися і тоді він стане об’єктом народного невдоволення та його "зметуть" на наступних виборах,
      – заявив Гнап.

      Саакян в цей час зазначив, що через те, це і називається кредит довіри президента, бо його потрібно повертати.

      Що відомо про записи прослушки Труби

      Ввечері 19 листопада на невідомому телеграм-каналі "Трубу прорвало" опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.

      Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:

      • виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;
      • підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;
      • справу "Приватбанку";
      • справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;
      • закупівлі для армії.

      Про які ще теми говорили експерти в студії

      Дивіться другу частину програмии "Політанатомія" за 21 листопада:

       

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      21 листопада
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      Автор: Артем Овдієнко, Олег Рибачук
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Політична анатомія Беркут Скандал Судді Роман Труба СБУ
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