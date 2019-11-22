Якщо Зеленський не зробить висновки по Трубі, Богдану та Коломойському, його "зметуть", – Гнап

Про прослуховування директора ДБР Романа Труби, про президентство Володимира Зеленського та Петра Порошенка та про Революцію Гідності в шосту річницю – у програмі "Політанатомія" обговорили журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, політичний експерт Олек Саакян та членкиня Ради громадського контролю НАБУ Тетяна Козаченко.

Про прослуховування Романа Труби

За словами Дмитра Гнапа, Труба, очевидно, підозрював, що його можуть прослуховувати й ті записи, на яких, начебто, звучить його голос, це найбільш чемні речі.

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"Я думаю, що не в робочому кабінеті, де була прослушка, а десь в київських ресторанах Труба міг говорити набагато страшніші й серйозніша речі, за які передбачена кримінальна відповідальність", – заявив журналіст-розслідувач.

На питання, кому вигідно прослуховування Романа Труби, Гнап запевнив, що, очевидно, п’ятому президенту Петру Порошенку.

У Петра Олексійовича, напевно, збереглися свої зв’язки в правоохоронних органах, зокрема в СБУ та Службі зовнішньої розвідки, бо він якраз ними й опікувався 5 років. Могли люди звідти підхопити замовлення і встановити прослуховування,

– відповів журналіст.

А, як наголосила Тетяна Козаченко, в українській владі всі мають один на одного компромат. "Це будь-хто міг зробити", – додала вона.

Також Гнап сказав, що якщо це був реальний голос Труби, то тоді цікаво, про що він говорив.



Директор ДБР Роман Труба/ Фото з сайту відомства

"Зеленський має, поки нічого не відомо, одразу відсторонити Трубу від посади, бо така людина не може обіймати посаду керівника ДБР", – запевнила Козаченко.

Якщо завтра Андрію Богдану або будь-якій посадовій особі навіть в Офісі Президента буде цікаво когось переслідувати, то Труба буде це робити, тому що йому дали цю вказівку, тому що він виконує свою незалежну роботу в правоохоронній системі.

Якщо Зеленський не зробить висновків по Трубі, своєму оточенню, зокрема Юзіку, Богдану, Коломойському та іншим, то це буде накопичуватися і тоді він стане об’єктом народного невдоволення та його "зметуть" на наступних виборах,

– заявив Гнап.

Саакян в цей час зазначив, що через те, це і називається кредит довіри президента, бо його потрібно повертати.

Що відомо про записи прослушки Труби

Ввечері 19 листопада на невідомому телеграм-каналі "Трубу прорвало" опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби , і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.

Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:

виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;

підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;

справу "Приватбанку";

справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;

закупівлі для армії.

Про які ще теми говорили експерти в студії

Дивіться другу частину програмии "Політанатомія" за 21 листопада: