Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби
У мережі оприлюднили записи з розмовами голови Державного бюро розслідувань Романа Труби в своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента
Записи з офісу голови ДБР оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало".
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Ми – команда людей, які отримали від надійного джерела сотні годинних цікавих записів вищого керівництва України. Кілька тижнів ми працювали над ними і починаємо ділитися з вами. Ми хочемо жити в правовій державі. Ми серйозно вважаємо, що з цієї історії президент і громадяни повинні зробити відповідні висновки,
– вказують автори каналу.
Журналіст Юрій Бутусов переконує, що прослушка була реальною і записи спражні. Він також описав головні епізоди скандалу.
Які резонансні справи і з ким обговорював Труба?
- Справа Порошенка. Голова ДБР Роман Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Петра Порошенка особисто контролює Богдан.
- Справа Супрун. Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.
- Справа Приватбанку. Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава ОПУ Андрій Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну.
- Справа самого Труби. 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.
- Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.
- Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Мінборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід рослідування про закупівлі в Збройних силах. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.
Які загрози для влади через злив записів?
Бутусов пояснив, що наразі злив усіх цих записів юридично нічого не означає – прослушка навряд чи велася законно.
А ось політично – це катастрофа. Андрій Богдан не є державним службовцем і не має права отримувати інформацію про хід слідства, а тим більше – не має права впливати на розслідування. Підозри про це можуть призвести до кримінальної справи,
– пояснив журналіст.
Навряд чи справу з записами буде розслідувати нинішнє керівництво України на чолі з президентом Зеленським. Проте, наступна влада зможе призначити експертизу усіх цих записів і притягнути до кримінальної відповідальності фігурантів розмов.
Окрім того, записи свідчать, що резонансні справи проти чиновників в Україні мають політичне підґрунтя і просуваються по команді Офісу Президента.
Що робити владі і фігурантам справ?
Бутусов відзначає, що президент Зеленський має два шляхи у цій справі:
- Вчинити як старий український політик - зробити вигляд, що записів немає, не коментувати і "відмазатися".
- Зробити публічну заяву, оцінити фактаж, дати розпорядження розслідувати достовірність записів і подій за участю своїх "трьох друзів" (найімовірніше, Бутусов має на увазі Андрія Богдана, руслана Рябошапку та Романа Трубу).
Фракції Верховної Ради не мають залишатися осторонь цієї справи і оприлюднили свої заяви. Також нардепи мають створити депутатську слідчу комісію, яка проведе фактичну перевірку розмов чиновників, зафіксованих на записах.
Самі ж фігуранти розмов повинні:
- Дати оцінку – чи відповідають викладені у мережу факти реальним обставинам розслідування, про яке вони говорили.
- Директор НАБУ Артем Ситник має виступити із заявою – чи був сам факт розмови. Якщо був, то НАБУ без всяких команд повинна відкрити кримінальну справу проти голови ДБР Романа Труби.
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