Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби

У мережі оприлюднили записи з розмовами голови Державного бюро розслідувань Романа Труби в своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента

Записи з офісу голови ДБР оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

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Ми – команда людей, які отримали від надійного джерела сотні годинних цікавих записів вищого керівництва України. Кілька тижнів ми працювали над ними і починаємо ділитися з вами. Ми хочемо жити в правовій державі. Ми серйозно вважаємо, що з цієї історії президент і громадяни повинні зробити відповідні висновки,

– вказують автори каналу.

Журналіст Юрій Бутусов переконує, що прослушка була реальною і записи спражні. Він також описав головні епізоди скандалу.

Які резонансні справи і з ким обговорював Труба?

Справа Порошенка. Голова ДБР Роман Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Петра Порошенка особисто контролює Богдан.

Голова ДБР Роман Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Петра Порошенка особисто контролює Богдан. Справа Супрун. Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.

Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському. Справа Приватбанку. Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава ОПУ Андрій Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну.

Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава ОПУ Андрій Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну. Справа самого Труби. 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.

19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році. Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.

Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка. Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Мінборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід рослідування про закупівлі в Збройних силах. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.

Які загрози для влади через злив записів?

Бутусов пояснив, що наразі злив усіх цих записів юридично нічого не означає – прослушка навряд чи велася законно.

А ось політично – це катастрофа. Андрій Богдан не є державним службовцем і не має права отримувати інформацію про хід слідства, а тим більше – не має права впливати на розслідування. Підозри про це можуть призвести до кримінальної справи,

– пояснив журналіст.

Навряд чи справу з записами буде розслідувати нинішнє керівництво України на чолі з президентом Зеленським. Проте, наступна влада зможе призначити експертизу усіх цих записів і притягнути до кримінальної відповідальності фігурантів розмов.

Окрім того, записи свідчать, що резонансні справи проти чиновників в Україні мають політичне підґрунтя і просуваються по команді Офісу Президента.

Що робити владі і фігурантам справ?

Бутусов відзначає, що президент Зеленський має два шляхи у цій справі:

Вчинити як старий український політик - зробити вигляд, що записів немає, не коментувати і "відмазатися". Зробити публічну заяву, оцінити фактаж, дати розпорядження розслідувати достовірність записів і подій за участю своїх "трьох друзів" (найімовірніше, Бутусов має на увазі Андрія Богдана, руслана Рябошапку та Романа Трубу).

Фракції Верховної Ради не мають залишатися осторонь цієї справи і оприлюднили свої заяви. Також нардепи мають створити депутатську слідчу комісію, яка проведе фактичну перевірку розмов чиновників, зафіксованих на записах.

Самі ж фігуранти розмов повинні: