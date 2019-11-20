Кассетный скандал Офиса президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы

В сети опубликовали записи с разговорами главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента

Записи из офиса главы ГБР обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

Интересно: Хотят уволить Трубу и его заместителей: в Раде планируют перезапустить ГБР

Мы – команда людей, которые получили от надежного источника сотни часовых интересных записей высшего руководства Украины. Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами. Мы хотим жить в правовом государстве. Мы серьезно считаем, что из этой истории президент и граждане должны сделать соответствующие выводы,

– указывают авторы канала.

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что прослушка была реальной и записи настоящие. Он также описал главные эпизоды скандала.

Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?

Дело Порошенко . Глава ГБР Роман Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Петра Порошенко лично контролирует Богдан.

. Глава ГБР Роман Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Петра Порошенко лично контролирует Богдан. Дело Супрун . Труба утверждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.

. Труба утверждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому. Дело "Приватбанка" . Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПГ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.

. Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПГ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину. Дело самого Трубы . 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на посту в 2020 году.

. 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на посту в 2020 году. Дело заместителей Трубы и судьи Вовка . Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.

. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка. Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования о закупках в Вооруженных силах. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.



Новость дополняется ...