Кассетный скандал Офиса президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы
В сети опубликовали записи с разговорами главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента
Записи из офиса главы ГБР обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало".
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Мы – команда людей, которые получили от надежного источника сотни часовых интересных записей высшего руководства Украины. Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами. Мы хотим жить в правовом государстве. Мы серьезно считаем, что из этой истории президент и граждане должны сделать соответствующие выводы,
– указывают авторы канала.
Журналист Юрий Бутусов утверждает, что прослушка была реальной и записи настоящие. Он также описал главные эпизоды скандала.
Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?
- Дело Порошенко. Глава ГБР Роман Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Петра Порошенко лично контролирует Богдан.
- Дело Супрун. Труба утверждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.
- Дело "Приватбанка". Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПГ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.
- Дело самого Трубы. 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на посту в 2020 году.
- Дело заместителей Трубы и судьи Вовка. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.
- Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования о закупках в Вооруженных силах. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.
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