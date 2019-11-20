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      Кассетный скандал Офиса президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы

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      Офис Президента контролировал Романа Трубу и дела ГБР / Коллаж 24 канала

      В сети опубликовали записи с разговорами главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента

      Записи из офиса главы ГБР обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало". 

      Интересно: Хотят уволить Трубу и его заместителей: в Раде планируют перезапустить ГБР

      Мы – команда людей, которые получили от надежного источника сотни часовых интересных записей высшего руководства Украины. Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами. Мы хотим жить в правовом государстве. Мы серьезно считаем, что из этой истории президент и граждане должны сделать соответствующие выводы,
      – указывают авторы канала.

      Журналист Юрий Бутусов утверждает, что прослушка была реальной и записи настоящие. Он также описал главные эпизоды скандала.

      Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?

      • Дело Порошенко. Глава ГБР Роман Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Петра Порошенко лично контролирует Богдан.
      • Дело Супрун. Труба утверждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.
      • Дело "Приватбанка". Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПГ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.
      • Дело самого Трубы. 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на посту в 2020 году.
      • Дело заместителей Трубы и судьи Вовка. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.
      • Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования о закупках в Вооруженных силах. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Ульяна Супрун Петр Порошенко Расследования Государственное бюро расследований Роман Труба Офіс Президента
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