Фигурирует ли председатель ОП Андрей Богдан в уголовных производствах: ответ ГПУ

Это "тайна следствия" – так Генеральная прокуратура ответила на запрос журналистов о том, фигурирует ли руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в каких-то уголовных производствах.

О том, фигурирует ли Андрей Богдан в каких-то делах (и если фигурирует – то в каком статусе), у Генпрокуратуры спросили "Украинские новости".

Между тем Баканов рассказал об отношениях с Богданом: Никакой драки не было

В ГПУ сообщили: запрашиваемая информация касается персональных данных человека, который разрешения на обнародование таких данных не давал.

Кроме того – такая информация "относится к информации досудебного расследования и составляет тайну следствия".

Могут ли действительно быть производства относительно Богдана?

В августе 2019 года киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к НАБУ из-за заявления руководителя Андрея Богдана: он говорил, что ему предлагали взятку от имени мэра Киева. Кличко настаивал, что такие высказывания Богдана надо проверить следователям.

В октябре 2019 года Государственное бюро расследований заявило, что не регистрировало уголовное производство о покушении на растрату более 3 миллиардов из бюджета в 2012 и 2013 годах (экс-нардеп Черновол заявляла о следе Андрея Богдана и Андрея Портнова в этом деле).

В ноябре 2019 года стало известно, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан фигурировал в деле (сегодня он здесь проходит якобы как свидетель) о хищении средств госбюджета в пользу Министерства обороны России.

Заметим, 7 ноября бывшая народный депутат Татьяна Черновол подала заявление в СБУ о совершении преступления (государственной измены) председателем Офиса Президента Андреем Богданом. В спецслужбе сообщили, что проверят заявление в надлежащем порядке.