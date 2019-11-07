Чорновол пожаловалась на Богдана в СБУ: "Баканов, лови!"

Бывший народный депутат Татьяна Черновол подала заявление в СБУ о совершении преступления головой Офиса Президента Андреем Богданом. В спецслужбе сообщили, что проверят заявление в надлежащем порядке.

Черновол сообщила на своей фейсбук-странице, что подала в СБУ заявление о совершении государственной измены Богданом за якобы растрату 112 миллионов долларов госбюджета.

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Баканов, лови! Отнесла Баканов (СБУ) заявление о преступлении Андрея Богдана, имеющего признаки государственной измены (ст.111 УК Украины). Измена Украины заключается в том, что Андрей Богдан, будучи должностным лицом КМУ в период 2010-2014 годов, организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 миллиардов гривен в интересах Министерства обороны РФ,

– говорится в сообщении Чорновол.

По ее словам, "следствием преступления Богдана стало финансирование из бюджета Украины Вооруженных сил врага в период его подготовки к нападению на Украину, оккупации и аннексии Крыма (ведь 36 миллионов гривен на счета МО РФ были перечислены в 2013 году)".

Чорновол отметила, что это не только заявление против Богдана, но и – против экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича – Андрея Портнова. По словам экс-депутата, Богдан якобы был организатором того преступления, а Портнов – заказчиком.

"Заявление от Чорновол поступило, будем его изучать в рамках действующего законодательства", – сообщили в СБУ в ответ на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

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Подробнее о деле, к которому может быть причастен Богдан:

Заметим, что сегодня Богдан проходит как свидетель по делу о хищении денег госбюджета Украины в пользу Минобороны России, а ранее был фигурантом этого дела, рассказал экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Также к этому делу имеют отношение лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и бывший премьер Павел Лазаренко.

По данным СМИ, Богдан будто бы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен по госгарантиями корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Минобороны России. Горбатюк утверждал, что прокуроры рассматривали Богдана как вероятного фигуранта дела о влиянии на судей. Однако руководство ГПУ все время блокировало расследование.

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