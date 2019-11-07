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      Чорновол пожаловалась на Богдана в СБУ: "Баканов, лови!"

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      Черновол написала СБУ заявление на Богдана
      Черновол написала СБУ заявление на Богдана / Коллаж 24 канала

      Бывший народный депутат Татьяна Черновол подала заявление в СБУ о совершении преступления головой Офиса Президента Андреем Богданом. В спецслужбе сообщили, что проверят заявление в надлежащем порядке.

      Черновол сообщила на своей фейсбук-странице, что подала в СБУ заявление о совершении государственной измены Богданом за якобы растрату 112 миллионов долларов госбюджета.

      Читайте также: Дело с участием Богдана о хищении в интересах Минобороны РФ: новые детали

      Баканов, лови! Отнесла Баканов (СБУ) заявление о преступлении Андрея Богдана, имеющего признаки государственной измены (ст.111 УК Украины). Измена Украины заключается в том, что Андрей Богдан, будучи должностным лицом КМУ в период 2010-2014 годов, организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 миллиардов гривен в интересах Министерства обороны РФ,
      – говорится в сообщении Чорновол.

      По ее словам, "следствием преступления Богдана стало финансирование из бюджета Украины Вооруженных сил врага в период его подготовки к нападению на Украину, оккупации и аннексии Крыма (ведь 36 миллионов гривен на счета МО РФ были перечислены в 2013 году)".

      Чорновол отметила, что это не только заявление против Богдана, но и – против экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича – Андрея Портнова. По словам экс-депутата, Богдан якобы был организатором того преступления, а Портнов – заказчиком.

      "Заявление от Чорновол поступило, будем его изучать в рамках действующего законодательства", – сообщили в СБУ в ответ на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: ГБР опровергло расследование в отношении Портнова и Богдана, о котором заявляла Чорновол

      Подробнее о деле, к которому может быть причастен Богдан:

      Заметим, что сегодня Богдан проходит как свидетель по делу о хищении денег госбюджета Украины в пользу Минобороны России, а ранее был фигурантом этого дела, рассказал экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Также к этому делу имеют отношение лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и бывший премьер Павел Лазаренко.

      По данным СМИ, Богдан будто бы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен по госгарантиями корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Минобороны России. Горбатюк утверждал, что прокуроры рассматривали Богдана как вероятного фигуранта дела о влиянии на судей. Однако руководство ГПУ все время блокировало расследование.

      Читайте также: Богдан хотел затормозить расследование дел относительно Майдана и Януковича, – Горбатюк

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Иван Баканов СБУ Андрей Богдан Татьяна Черновол
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