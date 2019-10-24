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      ГПУ может вручить подозрение Богдану, – СМИ

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / "Украинская правда"

      Генеральная прокуратура рассматривает вопрос о вручении подозрения действующему председателю Офиса Президента Андрею Богдану.

      Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники, вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану обсудили в Управлении спецрасследованиий ГПУ в понедельник, 21 октября.

      Обратите внимание! Богдан был в России рядом с Азаровым накануне отказа от ассоциации с ЕС в 2013 – "Схемы"

      Действующего главу ОПУ, в частности, подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова, который сейчас скрывается за границей.

      Следствие считает, что Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен по госгарантиямикорпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России. Такой шаг был сделан для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

      В ГПУ выяснили, что Богдан готовил юридические материалы Кабмина о процессе и допустил незаконное взимание госсредств, не сообщив о преступлении в прокуратуру.

      Биография госслужащего! Четыре дочери и развод: что известно о личной жизни Андрея Богдана

      Это уже не первый раз СМИ пишут о содействии Богдана режиму беглого президента Виктора Януковича и его окружению. В частности, бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания против действующего главы ОПУ. Судья утверждает, что Богдан осуществлял на него давление, чтобы он вынес решение в пользу Януковича.

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины ГПУ Новости политики История Юлия Тимошенко - новости Николай Азаров Андрей Богдан
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