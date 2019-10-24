ГПУ может вручить подозрение Богдану, – СМИ

Генеральная прокуратура рассматривает вопрос о вручении подозрения действующему председателю Офиса Президента Андрею Богдану.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники, вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану обсудили в Управлении спецрасследованиий ГПУ в понедельник, 21 октября.

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Действующего главу ОПУ, в частности, подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова, который сейчас скрывается за границей.

Следствие считает, что Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен по госгарантиямикорпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России. Такой шаг был сделан для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

В ГПУ выяснили, что Богдан готовил юридические материалы Кабмина о процессе и допустил незаконное взимание госсредств, не сообщив о преступлении в прокуратуру.

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Это уже не первый раз СМИ пишут о содействии Богдана режиму беглого президента Виктора Януковича и его окружению. В частности, бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания против действующего главы ОПУ. Судья утверждает, что Богдан осуществлял на него давление, чтобы он вынес решение в пользу Януковича.