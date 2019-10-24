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      ГПУ може вручити підозру Богдану, – ЗМІ

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / "Українська правда"

      Генеральна прокуратура розглядає питання щодо вручення підозру чинному голові Офісу Президента Андрію Богдану.

      Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на власні джерела, питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану обговорили в Управлінні спецрозслідування ГПУ у понеділок, 21 жовтня.

      Зверніть увагу! Богдан був у Росії поруч з Азаровим напередодні відмови від асоціації з ЄС у 2013, – "Схеми"

      Чинного очільника ОПУ, зокрема, підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова, який зараз переховується за кордоном.

      Слідство вважає, що Богдан сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 мільярда гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії. Такий крок було зроблено для притягнення до кримінальної відповідальності ексголови ЄЕСУ та лідера партії "Батьківщини" Юлії Тимошенка.

      У ГПУ з'ясували, що Богдан готував юридичні матеріали Кабміну щодо процесу та допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши про злочин у прокуратуру. 

      Біографія держслужбовця! Чотири доньки і розлучення: що відомо про особисте життя Андрія Богдана​

      Це вже не вперше ЗМІ пишуть про сприяння Богдана режиму президента-втікача Віктора Януковича та його оточенню. Зокрема, колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення проти чинного голови ОПУ. Суддя переконує, що Богдан здійснював на нього тиск, аби він виніс рішення на користь Януковича.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Історія Андрій Богдан Микола Азаров Юлія Тимошенко - новини
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