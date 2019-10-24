ГПУ може вручити підозру Богдану, – ЗМІ

Генеральна прокуратура розглядає питання щодо вручення підозру чинному голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на власні джерела, питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану обговорили в Управлінні спецрозслідування ГПУ у понеділок, 21 жовтня.

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Чинного очільника ОПУ, зокрема, підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова, який зараз переховується за кордоном.

Слідство вважає, що Богдан сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 мільярда гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії. Такий крок було зроблено для притягнення до кримінальної відповідальності ексголови ЄЕСУ та лідера партії "Батьківщини" Юлії Тимошенка.

У ГПУ з'ясували, що Богдан готував юридичні матеріали Кабміну щодо процесу та допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши про злочин у прокуратуру.

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Це вже не вперше ЗМІ пишуть про сприяння Богдана режиму президента-втікача Віктора Януковича та його оточенню. Зокрема, колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення проти чинного голови ОПУ. Суддя переконує, що Богдан здійснював на нього тиск, аби він виніс рішення на користь Януковича.