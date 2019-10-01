Чотири доньки і розлучення: що відомо про особисте життя Андрія Богдана

Голова Офісу Президента Андрій Богдан ретельно приховує особисте життя та не розповідає про свою сім'ю. Проте, батько чиновника Йосип Богдан привідкрив завісу минулого сина, розповів про його дітей і колишню дружину.

У шкільні та студентські роки чинний голова ОПУ мав чимало симпатій до дівчат. Проте, батьки ніколи не втручалися в особисте життя сина, відзначив Йосип Богдан в інтерв'ю "ВЕСТИ".

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У сім'ї Богданів троє синів, Андрій – найстарший. Його молодший брат Ігор працює в Києві судовим розпорядником у Вищому господарському суді, а ще один брат живе і працює у Львові.

Йосип Богдан розповів, що розлучився з дружиною, мамою Андрія, ще коли син був школярем. Проте, експодружжя зберегло нормальні відносини і разом брали участь у вихованні дітей.

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Що стосується особистого життя Андрія Богдана, наразі він розлучений з жінкою Ольгою. У шлюбі експодружжя народилися чотири доньки. Найстаршій з них – 15 років, а наймолодшій – дев’ять.

Відомо, що Ольга Богдан займається бізнесом, є засновницею компанії "Чорний діамант", яка спеціалізується на нерухомості.

Сам глава Офісу Президента зараз живе в елітному особняку в Конча-Заспі. Він нібито зустрічається з київською дизайнеркою і світською левицею Анастасією Слічною.



Андрій Богдан і Анастасія Слічна