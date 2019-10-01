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      Чотири доньки і розлучення: що відомо про особисте життя Андрія Богдана

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      Богдан розлучений і має чотири доньки
      Богдан розлучений і має чотири доньки / Фото з Facebook

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан ретельно приховує особисте життя та не розповідає про свою сім'ю. Проте, батько чиновника Йосип Богдан привідкрив завісу минулого сина, розповів про його дітей і колишню дружину.

      У шкільні та студентські роки чинний голова ОПУ мав чимало симпатій до дівчат. Проте, батьки ніколи не втручалися в особисте життя сина, відзначив Йосип Богдан в інтерв'ю "ВЕСТИ".

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      У сім'ї Богданів троє синів, Андрій – найстарший. Його молодший брат Ігор працює в Києві судовим розпорядником у Вищому господарському суді, а ще один брат живе і працює у Львові.

      Йосип Богдан розповів, що розлучився з дружиною, мамою Андрія, ще коли син був школярем. Проте, експодружжя зберегло нормальні відносини і разом брали участь у вихованні дітей. 

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      Що стосується особистого життя Андрія Богдана, наразі він розлучений з жінкою Ольгою. У шлюбі експодружжя народилися чотири доньки. Найстаршій з них – 15 років, а наймолодшій – дев’ять.

      Відомо, що Ольга Богдан займається бізнесом, є засновницею компанії "Чорний діамант", яка спеціалізується на нерухомості.

      Сам глава Офісу Президента зараз живе в елітному особняку в Конча-Заспі. Він нібито зустрічається з київською дизайнеркою і світською левицею Анастасією Слічною


      Андрій Богдан і Анастасія Слічна

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      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Андрій Богдан
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