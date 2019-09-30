Заробітки в Чехії та перша "дев'ятка": батько Богдана розповів про молодість сина

Голова Офісу Президента Зеленського Андрій Богдан не завжди був успішним чиновником чи адвокатом. Ще у студентські роки він поїхав на заробітки до Чехії, а на зароблені гроші купив перше авто - "дев'ятку".

Андрій Богдан після закінчення школи сам обрав свою майбутню професію і вирішив вчитися на юридичному факультеті, розповів його батько Йосип Богдан в інтерв'ю "ВЕСТИ".

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Будучи студентом 3-го курсу чинний голова ОПУ замислився про підробітки і згодом вирішив їхати в Прагу на заробітки. Там він працював на будівництві.

"Я запропонував: може, тобі дати ці гроші, які ти хочеш заробити? Андрій відмовився. Мовляв, не в них справа – туди їдуть його друзі. Я в свої студентські роки теж їздив підзаробляти в будзагін, так що сина зрозумів", – згадує Йосип Богдан.

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Тоді батьки дали Андрію гроші на дорогу та "резервний" конверт - на випадок, якщо син не витримає важкої праці.

Чесно, думав, що повернеться, але син витримав. І навіть заробив! Один раз подзвонив мені, розповідав: "Сьогодні так наробився, що коли віз останню тачку – вона просто з рук у мене випала". Але я був гордий за сина, який сам захотів себе перевірити – чи зможе витримати важку фізичну працю, навантаження, погане харчування,

– додав Богдан-старший.

За роботу у Чехії Богдан отримав хороші гроші і на них купив свій перший автомобіль – старий ВАЗ-"дев'ятку". Батьки спочатку переживали, аби син не брав у них гроші на бензин та ремонт машини. Але він продовжив підробляти вже у Львові, самостійно себе утримував і навіть пропонував допомогу рідним.

Що відомо про Андрія Богдана? Уродженець Львова, юрист за освітою. Двічі балотувався до Верховної Ради – у 2007 році за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона" та у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Був №74 у списку, але партія скасувала реєстрацію Богдана як кандидата.



Працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабміну, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського. Потім працював у нього юристом.



Взимку 2019 року – з початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. Після перемоги на виборах, Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.