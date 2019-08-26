Парахоботіки узбагойтесь, – Богдан про поїздку у Сен-Тропе на День Незалежності
Журналісти зафіксували керівника Офісу Президента Андрія Богдана і відомого київського забудовника Андрія Вавриша на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка. Андрій Богдан відзначив, що " у вільний від роботи час, він їде куди хоче".
"Хочу на весілля в Сан-Тропе, хочу на фронт в Пески", – написав голова ОПУ Андрій Богдан на Facebook.
До речі: З'явилися фото Андрія Богдана з весілля юриста Курченка
Богдан оприлюднив також фото, розміщені у Facebook наприкінці серпня 2015 року з поїздки у Піски. У публікації йшлося про доставку українським військовим спецтехніки, спеціальних мап та харчів. На кількох фото Богдан позує зі зброєю в руках.
Принципово – не красти (но цього Вам не понять),
– написав Богдан.
Допис Андрія Богдана на Facebook/ Скріншот
Андрій Богдан позує зі зброєю/ Фото: Facebook-сторінка Андрія Богдана
Весілля Андрія Довбенка та юристки Ганни Огренчук і справді святкували в Сен-Тропе, що на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкувань припав на День Незалежності. І поки в Києві відбувалися урочисті події з нагоди святкування Дня Незалежності, керівник Офісу Президента Андрій Богдан відпочивав на приватній яхті.
Що відомо про Андрія Довбенка?Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.
"Янукович-лікс" – проект присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції гідності.