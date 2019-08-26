Журналісти зафіксували керівника Офісу Президента Андрія Богдана і відомого київського забудовника Андрія Вавриша на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка. Андрій Богдан відзначив, що " у вільний від роботи час, він їде куди хоче".

"Хочу на весілля в Сан-Тропе, хочу на фронт в Пески", – написав голова ОПУ Андрій Богдан на Facebook.

До речі: З'явилися фото Андрія Богдана з весілля юриста Курченка

Богдан оприлюднив також фото, розміщені у Facebook наприкінці серпня 2015 року з поїздки у Піски. У публікації йшлося про доставку українським військовим спецтехніки, спеціальних мап та харчів. На кількох фото Богдан позує зі зброєю в руках.

Принципово – не красти (но цього Вам не понять),

– написав Богдан.



Допис Андрія Богдана на Facebook/ Скріншот



Андрій Богдан позує зі зброєю/ Фото: Facebook-сторінка Андрія Богдана

Весілля Андрія Довбенка та юристки Ганни Огренчук і справді святкували в Сен-Тропе, що на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкувань припав на День Незалежності. І поки в Києві відбувалися урочисті події з нагоди святкування Дня Незалежності, керівник Офісу Президента Андрій Богдан відпочивав на приватній яхті.

Що відомо про Андрія Довбенка?Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.



"Янукович-лікс" – проект присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції гідності.