12:34
26 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Парахоботіки узбагойтесь, – Богдан про поїздку у Сен-Тропе на День Незалежності

      987 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty images

      Журналісти зафіксували керівника Офісу Президента Андрія Богдана і відомого київського забудовника Андрія Вавриша на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка. Андрій Богдан відзначив, що " у вільний від роботи час, він їде куди хоче".

      "Хочу на весілля в Сан-Тропе, хочу на фронт в Пески", – написав голова ОПУ Андрій Богдан на Facebook.

      До речі: З'явилися фото Андрія Богдана з весілля юриста Курченка

      Богдан оприлюднив також фото, розміщені у Facebook наприкінці серпня 2015 року з поїздки у Піски. У публікації йшлося про доставку українським військовим спецтехніки, спеціальних мап та харчів. На кількох фото Богдан позує зі зброєю в руках.

      Принципово – не красти (но цього Вам не понять),
      – написав Богдан.

      богдан весілля
      Допис Андрія Богдана на Facebook/ Скріншот

      богдан зброя
      Андрій Богдан позує зі зброєю/ Фото: Facebook-сторінка Андрія Богдана

      Весілля Андрія Довбенка та юристки Ганни Огренчук і справді святкували в Сен-Тропе, що на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкувань припав на День Незалежності. І поки в Києві відбувалися урочисті події з нагоди святкування Дня Незалежності, керівник Офісу Президента Андрій Богдан відпочивав на приватній яхті.

      Що відомо про Андрія Довбенка?Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.

      "Янукович-лікс" – проект присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції гідності.

      blog_ava
      Зеленський про нову Раду: У нас є план на перші тижні
      сьогодні
      4467
      Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Андрій Богдан Офіс Президента Новини Франції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      сьогодні , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 390
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сьогодні , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 3044
      Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      сьогодні , 10:09 Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      3520
      В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      сьогодні , 08:40 В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      Злой Одессит 3403
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 серпня , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3909
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук