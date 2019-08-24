Голова Офісу Президента Андрій Богдан, який усюди супроводжує Володимира Зеленського, несподівано пропустив Ходу гідності до Дня Незалежності. Причиною цього називають весілля юриста Андрія Довбенка у Франції, на яке голова ОПУ полетів напередодні.

Саме весілля відбулося на лазурному березі Франції у Сан-Тропе, повідомляє видання "Новое время".

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Інформацію про поїздку Андрія Богдана у Францію також підтверджувала журналістка Соня Кошкіна. Вона розповіла, що колеги просили уточнити у неї про "непотрібність" журналістів для президентської команди.

"Чесно, намагалась знайти Андрія Йосиповича у Маріїнському палаці, щоб уточнити. Шукала, але не знайшла. Причина проста: Богдан на відпочинку у сонячній Франції. Хороші місця, розумію його", – написала Соня Кошкіна.

Що відомо про Андрія Довбенка?Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.



"Янукович-лікс" – проект присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції гідності.

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