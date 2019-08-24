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      Андрій Богдан пропустив святкування Дня Незалежності: причини

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      Богдан не прийшов на Ходу гідності, бо відпочивав на весіллі у Франції, – ЗМІ
      Богдан не прийшов на Ходу гідності, бо відпочивав на весіллі у Франції, – ЗМІ / politeka.net

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан, який усюди супроводжує Володимира Зеленського, несподівано пропустив Ходу гідності до Дня Незалежності. Причиною цього називають весілля юриста Андрія Довбенка у Франції, на яке голова ОПУ полетів напередодні.

      Саме весілля відбулося на лазурному березі Франції у Сан-Тропе, повідомляє видання "Новое время".

      Це варто побачити: Як проходить День Незалежності в Україні: фото, відео

      Інформацію про поїздку Андрія Богдана у Францію також підтверджувала журналістка Соня Кошкіна. Вона розповіла, що колеги просили уточнити у неї про "непотрібність" журналістів для президентської команди.

      "Чесно, намагалась знайти Андрія Йосиповича у Маріїнському палаці, щоб уточнити. Шукала, але не знайшла. Причина проста: Богдан на відпочинку у сонячній Франції. Хороші місця, розумію його", – написала Соня Кошкіна.

      Що відомо про Андрія Довбенка?Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.

      "Янукович-лікс" – проект присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції гідності.

      Святкування Дня Незалежності України: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Андрій Богдан Офіс Президента День Незалежності Новини політики Новини Франції
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