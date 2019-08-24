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      Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причины

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      Богдан не пришел на Шествие достоинства, так отдыхал на свадьбе во Франции, – СМИ
      Богдан не пришел на Шествие достоинства, так отдыхал на свадьбе во Франции, – СМИ / politeka.net

      Председатель Офиса Президента Андрей Богдан, который всюду сопровождает Владимира Зеленского, неожиданно пропустил Шествие достоинства ко Дню Независимости. Причиной этого называют свадьбу юриста Андрея Довбенко во Франции, на которую председатель ОПГ улетел накануне.

      Сама свадьба состоялась на лазурном берегу Франции в Сан-Тропе, сообщает издание "Новое время".

      Это стоит увидеть: Как проходит День Независимости в Украине: фото, видео

      Информацию о поездке Андрея Богдана во Францию ​​также подтверждала журналистка Соня Кошкина. Она рассказала, что коллеги просили уточнить у нее о "ненужности" журналистов для президентской команды.

      "Честно, пыталась найти Андрея Иосифовича в Мариинском дворце, чтобы уточнить. Искала, но не нашла. Причина проста: Богдан на отдыхе в солнечной Франции. Хорошие места, понимаю его", – написала Соня Кошкина.

      Что известно об Андрее Довбенко?​
      Андрей Довбенко – известный украинский юрист и блогер. Настоящую известность получил после того, как его фамилия стала фигурировать в "Янукович-ликс", как юриста в организации Сергея Курченко.

      "Янукович-Ликс" – проект посвященный изучению и публикации документов, которые были заброшены в резиденции "Межигорье" после побега из Украины президента Виктора Януковича во время Революции достоинства.

      Празднование Дня Независимости Украины: смотрите виде​о

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины День Независимости Офіс Президента Андрей Богдан Новости Франции
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