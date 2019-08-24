Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причины

Председатель Офиса Президента Андрей Богдан, который всюду сопровождает Владимира Зеленского, неожиданно пропустил Шествие достоинства ко Дню Независимости. Причиной этого называют свадьбу юриста Андрея Довбенко во Франции, на которую председатель ОПГ улетел накануне.

Сама свадьба состоялась на лазурном берегу Франции в Сан-Тропе, сообщает издание "Новое время".

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Информацию о поездке Андрея Богдана во Францию ​​также подтверждала журналистка Соня Кошкина. Она рассказала, что коллеги просили уточнить у нее о "ненужности" журналистов для президентской команды.

"Честно, пыталась найти Андрея Иосифовича в Мариинском дворце, чтобы уточнить. Искала, но не нашла. Причина проста: Богдан на отдыхе в солнечной Франции. Хорошие места, понимаю его", – написала Соня Кошкина.

Что известно об Андрее Довбенко?​

Андрей Довбенко – известный украинский юрист и блогер. Настоящую известность получил после того, как его фамилия стала фигурировать в "Янукович-ликс", как юриста в организации Сергея Курченко.



"Янукович-Ликс" – проект посвященный изучению и публикации документов, которые были заброшены в резиденции "Межигорье" после побега из Украины президента Виктора Януковича во время Революции достоинства.

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