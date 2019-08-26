Парахоботики узбагойтесь, – Богдан о поездке в Сен-Тропе на День Независимости

Журналисты зафиксировали руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и известного киевского застройщика Андрея Вавриша на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко. Андрей Богдан отметил, что "в свободное от работы время он едет куда хочет".

"Хочу на свадьбу в Сен-Тропе, хочу на фронт в Пески", – написал глава ОПГ Андрей Богдан на Facebook.

Кстати: Появились фото Андрея Богдана со свадьбы юриста Курченко

Богдан обнародовал также фото, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года с поездки в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. На нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять),

– написал Богдан.



Сообщение Андрея Богдана в Facebook / Скриншот



Андрей Богдан позирует с оружием / Фото: Facebook-страница Андрея Богдана

Свадьбу действительно праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока в Киеве проходили торжественные события по случаю празднования Дня Независимости, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отдыхал на частной яхте.

Что известно об Андрее Довбенко?​Андрей Довбенко – известный украинский юрист и блогер. Настоящую известность получил после того, как его фамилия стала фигурировать в "Янукович-ликс", как юриста в организации Сергея Курченко.



"Янукович-Ликс" – проект, посвященный изучению и публикации документов, которые были брошены в резиденции "Межигорье" после побега из Украины президента Виктора Януковича во время Революции достоинства.