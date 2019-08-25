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      Появились фото Андрея Богдана со свадьбы юриста Курченко

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Getty image

      Журналисты зафиксировали руководителя Офиса Президента Андрей Богдан и известного киевского застройщика Андрея Вавриша на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

      Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати", сообщает BIHUS.info

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      Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока в Киеве проходили торжественные события по случаю празднования Дня Независимости, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отдыхал на частной яхте.

      богдан зеленський офіс перзидента
      Андрей Богдан на свадьбе

      вавриш богдан офіс перзидента
      Андрей Ваврыш на свадьбе

      Кто такой Андрей Ваврыш?
      После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Андрей Ваврыш начал активно появляться в СМИ. Это может объясняться тем, что Ваврыш близок к руководителю Офиса Президента Андрея Богдана.

      К примеру, он засветился на встрече с президентом и Богданом. Именно тогда обсуждался будущий переезд Офиса с Банковой на Европейскую площадь в Киеве.

      Кто такой Андрей Довбенко?

      Андрей Довбенко – известный украинский юрист и блогер. Настоящую известность получил после того, как его фамилия стала фигурировать в "Янукович-Ликс", как юриста в организации Сергея Курченко.

      довбенко богдан вавриш зеленський
      Андрей Довбенко

      "Янукович-Ликс" – проект посвящен изучению и публикации документов, которые были брошены в резиденции "Межигорье" после побега из Украины президента Виктора Януковича во время Революции Достоинства.

      Избранницей Довбенко стала юрист Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование, судя по документу, отвечал Богдан.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Anna Ogrenchuk (@annaogrenchuk)


       

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      Теги: Новости Украины Офіс Президента День Независимости Новости Франции Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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