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      З'явилися фото Андрія Богдана з весілля юриста Курченка

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty image

      Журналісти зафіксували керівника Офісу Президента Андрій Богдан і відомого київського забудовника Андрія Вавриша на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка.

      Весілля святкували в Сен-Тропе, що на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті", повідомляє BIHUS.info

      Читайте також: Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва

      Третій день святкувань припав на День Незалежності. І поки в Києві відбувалися урочисті події з нагоди святкування Дня Незалежності, керівник Офісу Президента Андрій Богдан відпочивав на приватній яхті.

      богдан зеленський офіс перзидента
      Андрій Богдан на весіллі

      вавриш богдан офіс перзидента
      Андрій Вавриш на весіллі

      Хто такий Андрій Вавриш?Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Андрій Вавриш почав активно з'являтися в медіа. Це може пояснюватися тим, що Вавриш є близьким до керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

      До прикладу, він засвітився на зустрічі з президентом і Богданом. Саме тоді обговорювався майбутній переїзд Офісу з Банкової на Європейську площу в Києві.

      Хто такий Андрій Довбенко?

      Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.

      довбенко богдан вавриш зеленський
      Андрій Довбенко

      "Янукович-лікс" – проект присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції Гідності.

      Обраницею Довбенка стала юристка Ганна Огренчук. Кілька тижнів тому її було призначено до комісії з питань правової реформи, куди увійшов ряд наближених до Андрія Богдана людей. Склад комісії затверджений указом Зеленського, а за його формування, судячи з документу, відповідав Богдан.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Anna Ogrenchuk (@annaogrenchuk)

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      Теги: Новини України Андрій Богдан Офіс Президента Новини Франції День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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