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      Скандальні забудови та дружба з Андрієм Богданом: хто презентував проект Офісу Президента

      Наші гроші 1146 Читать новость на русском

      Високопотенційний майбутній наглядач за київською забудовою – Андрій Вавриш. Українці, якщо не з Києва, то мало про нього знають. У Вавриша в портфоліо: участь в київських будівельних схемах у ролі чиновника, компанія, яка раптово з’явилася, як тільки він зав'язав із державною службою, безліч дозволів на будівництво та тісна дружба з Андрієм Богданом.

      Місяць – рівно стільки минуло між інавгурацією Президента Володимира Зеленського і презентацією проекту його переїзду з Банкової. Жодного конкурсу не було, проте традиційно – тільки показали відео.

      Читайте також: Афери Андрія Богдана: де насправді заробив гроші голова Адміністрації Президента

      Переїзд запланували недалеко: з Банкової на Європейську площу, а саме в будівлю під назвою "Український дім". Приміщення для цього треба істотно перебудувати й зробити площу пішохідною.


      Реконструкція "Українського дому"

      "Ми сюди прийшли з концепцією реформування офісу президента", – заявив керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Презентували проект переїзду голова адміністрації, а тепер уже офісу Володимира Зеленського – Андрій Богдан і забудовник Андрій Вавриш.

      Презентація проекту
      Презентація проекту "Українського дому"

      Чому саме Вавриш виявився тим бізнесменом, який презентує єдиний проект президентського переїзду?

      Просто вони шукали того, хто зробить експертизу цього проекту, пов’язаного з переїздом такого великого громадського об’єкту,
      – пояснив виконавчий директор компанії "Сага Девелопмент" Андрій Вавриш.

      Серед кого саме шукали, то Вавриш не пояснив. Натомість розповів за скільки зробили презентацію, яку продемонстровану в ролику.

      Андрій Вавриш
      Пояснив Андрій Вавриш

      Оскільки конкурсу на презентацію Вавриша не було, то має бути інше пояснення. Наприклад, керівник офісу президента Богдан і девелопер Вавриш давно знайомі. Про це свідчать спільні фото кількарічної давнини. Вавриш з пасажирського місця пікапу фотографує Богдана у багажнику, разом курять кальян, обіймаються на фоні гірського пейзажу Яремче.

      Вавриш та Богдан
      Андрій Вавриш та Андрій Богдан

      Ще в травні 2019 року в "команді Зе" сумнівалися, чи не надто дорога ця пригода з переїздом. А в червні 2019 року вже і проект переселення є, і товариш-девелопер поруч, проте лишилася одна деталь. А де ж взяти гроші на це все, це ж з державного бюджету? "Ми знайшли концепцію що ми ні копійки не будемо витрачати з державного бюджету", – розповів керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

      Тож у президента шукають гроші на проект товариша глави президентського офісу. А це, за попередніми підрахунками, – 300 мільйонів гривень, як півтори новеньких школи.

      Проте журналісти пошукали більше інформації про друга-забудовника нових облич на Банковій. Крім спільних фото з керівником президентського офісу, Вавриша і Богдана може пов’язувати будівельний бізнес.

      На ділянці столичного проспекту Перемоги, де зводить житловий комплекс компанія "Сага Девелопмент", а Вавриш – її виконавчий директор. Власники заховані за глухою панамською фірмою. Але, схоже, що не надовго.

      Житловий комплекс
      Житловий комплекс

      "Я знаходжуся в процесі набуття власності на цю компанію. Я мушу виконати певний опціон, виконати певні завдання для цієї компанії, щоб стати її власником", – пояснив виконавчий директор компанії "Сага Девелопмент" Андрій Вавриш.

      А земля, яка розрахована під будівництво фірми Вавриша, в оренді іншої компанії – "Кармен Трейдінг". Ще донедавна її директором був Олександр Коваленко, який є довіреною особою керівника президентського офісу Андрія Богдана.

      Компанія
       Компанія "Кармен Трейдінг"

      Саме Коваленку Богдан у 2019 році виписував довіреності на розпорядження своїми земельними ділянками під Києвом та й взагалі вони добре знайомі.

      Отже, ще за попереднього президента компанія "Сага девелопмент" під керівництвом Вавриша почала зводити ЖК на землі компанії з орбіти Андрія Богдана, який на той час просто впливового адвоката.

      Андрій Богдан
      Андрій Богдан

      Як Вавриш став девелопером – не менш цікаво, бо до літа 2015 року він був звичайним київським чиновником. П’ять років працював у Київській міськдержадміністрації в департаменті містобудування, а саме заступником директора.

      Там і почав будувати міцний бізнесовий плацдарм. У функціонал Вавриша-чиновника входило замовлення розробки детальних планів територій. Саме цей документ по суті дає старт кожному новому будівництву в Києві.

      У липні 2015 року Вавриш від імені департаменту замовив розробку плану території Рибальського півострова в Києві. Виконавцем розробки стало ТОВ "Терра Проджект", яка нині тісно співпрацює з "Сага Девелопмент" Вавриша на низці будівельних об’єктів. А інвестором став ТОВ "Міжрегіональний центр технічної інвентаризації", яким на той момент керував Дмитро Овсій – юрист і представник самого Андрія Вавриша в судах.

      Схема Андрія Вавриша
      Схема Андрія Вавриша

      Тобто Вавриш-чиновник замовив план території Рибальського дружнім фірмам. А коли його звільнили з КМДА, прийшов на півострів як девелопер. Будувати на Рибальському однойменний ЖК почала вже знайома вам приватна фірма "Сага девелопмент", яку Вавриш очолив після звільнення з київської адміністрації.

      Виходить, чиновник, працюючи в профільному Департаменті, через споріднені компанії фактично готував свій майбутній бізнес.

      Більше про схему – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Розслідування Корупція Новини нерухомості Новини нерухомості України Журналісти Офіс Президента Переїзд Адміністрації Президента Наші гроші КМДА Скандальні забудови Бізнес
      Джерело: 24 канал
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