Скандальні забудови та дружба з Андрієм Богданом: хто презентував проект Офісу Президента

Високопотенційний майбутній наглядач за київською забудовою – Андрій Вавриш. Українці, якщо не з Києва, то мало про нього знають. У Вавриша в портфоліо: участь в київських будівельних схемах у ролі чиновника, компанія, яка раптово з’явилася, як тільки він зав'язав із державною службою, безліч дозволів на будівництво та тісна дружба з Андрієм Богданом.

Місяць – рівно стільки минуло між інавгурацією Президента Володимира Зеленського і презентацією проекту його переїзду з Банкової. Жодного конкурсу не було, проте традиційно – тільки показали відео.

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Переїзд запланували недалеко: з Банкової на Європейську площу, а саме в будівлю під назвою "Український дім". Приміщення для цього треба істотно перебудувати й зробити площу пішохідною.



Реконструкція "Українського дому"

"Ми сюди прийшли з концепцією реформування офісу президента", – заявив керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Презентували проект переїзду голова адміністрації, а тепер уже офісу Володимира Зеленського – Андрій Богдан і забудовник Андрій Вавриш.



Презентація проекту "Українського дому"

Чому саме Вавриш виявився тим бізнесменом, який презентує єдиний проект президентського переїзду?

Просто вони шукали того, хто зробить експертизу цього проекту, пов’язаного з переїздом такого великого громадського об’єкту,

– пояснив виконавчий директор компанії "Сага Девелопмент" Андрій Вавриш.

Серед кого саме шукали, то Вавриш не пояснив. Натомість розповів за скільки зробили презентацію, яку продемонстровану в ролику.



Пояснив Андрій Вавриш

Оскільки конкурсу на презентацію Вавриша не було, то має бути інше пояснення. Наприклад, керівник офісу президента Богдан і девелопер Вавриш давно знайомі. Про це свідчать спільні фото кількарічної давнини. Вавриш з пасажирського місця пікапу фотографує Богдана у багажнику, разом курять кальян, обіймаються на фоні гірського пейзажу Яремче.



Андрій Вавриш та Андрій Богдан

Ще в травні 2019 року в "команді Зе" сумнівалися, чи не надто дорога ця пригода з переїздом. А в червні 2019 року вже і проект переселення є, і товариш-девелопер поруч, проте лишилася одна деталь. А де ж взяти гроші на це все, це ж з державного бюджету? "Ми знайшли концепцію що ми ні копійки не будемо витрачати з державного бюджету", – розповів керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Тож у президента шукають гроші на проект товариша глави президентського офісу. А це, за попередніми підрахунками, – 300 мільйонів гривень, як півтори новеньких школи.

Проте журналісти пошукали більше інформації про друга-забудовника нових облич на Банковій. Крім спільних фото з керівником президентського офісу, Вавриша і Богдана може пов’язувати будівельний бізнес.

На ділянці столичного проспекту Перемоги, де зводить житловий комплекс компанія "Сага Девелопмент", а Вавриш – її виконавчий директор. Власники заховані за глухою панамською фірмою. Але, схоже, що не надовго.



Житловий комплекс

"Я знаходжуся в процесі набуття власності на цю компанію. Я мушу виконати певний опціон, виконати певні завдання для цієї компанії, щоб стати її власником", – пояснив виконавчий директор компанії "Сага Девелопмент" Андрій Вавриш.

А земля, яка розрахована під будівництво фірми Вавриша, в оренді іншої компанії – "Кармен Трейдінг". Ще донедавна її директором був Олександр Коваленко, який є довіреною особою керівника президентського офісу Андрія Богдана.



Компанія "Кармен Трейдінг"

Саме Коваленку Богдан у 2019 році виписував довіреності на розпорядження своїми земельними ділянками під Києвом та й взагалі вони добре знайомі.

Отже, ще за попереднього президента компанія "Сага девелопмент" під керівництвом Вавриша почала зводити ЖК на землі компанії з орбіти Андрія Богдана, який на той час просто впливового адвоката.



Андрій Богдан

Як Вавриш став девелопером – не менш цікаво, бо до літа 2015 року він був звичайним київським чиновником. П’ять років працював у Київській міськдержадміністрації в департаменті містобудування, а саме заступником директора.

Там і почав будувати міцний бізнесовий плацдарм. У функціонал Вавриша-чиновника входило замовлення розробки детальних планів територій. Саме цей документ по суті дає старт кожному новому будівництву в Києві.

У липні 2015 року Вавриш від імені департаменту замовив розробку плану території Рибальського півострова в Києві. Виконавцем розробки стало ТОВ "Терра Проджект", яка нині тісно співпрацює з "Сага Девелопмент" Вавриша на низці будівельних об’єктів. А інвестором став ТОВ "Міжрегіональний центр технічної інвентаризації", яким на той момент керував Дмитро Овсій – юрист і представник самого Андрія Вавриша в судах.



Схема Андрія Вавриша

Тобто Вавриш-чиновник замовив план території Рибальського дружнім фірмам. А коли його звільнили з КМДА, прийшов на півострів як девелопер. Будувати на Рибальському однойменний ЖК почала вже знайома вам приватна фірма "Сага девелопмент", яку Вавриш очолив після звільнення з київської адміністрації.

Виходить, чиновник, працюючи в профільному Департаменті, через споріднені компанії фактично готував свій майбутній бізнес.

Більше про схему – дивіться у програмі.