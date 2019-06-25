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      Афери Андрія Богдана: де насправді заробив гроші голова Адміністрації Президента

      Наші гроші 215 Читать новость на русском

      Один з найцінніших кадрів "Зе-команди" – Андрій Богдан. Заради того, щоб він очолив Адміністрацію Президента, Володимир Зеленський пішов на порушення закону. Хоча ще до призначення на керівну посаду в Адміністрацію Президента усі ключові зустрічі Зеленський і Богдан проводили пліч-о-пліч.

      Андрій Богдан і справді виділяється серед інших головних гравців "Зе-команди", які на держслужбу потрапили буквально з екрану ТБ. Він відомий адвокат, має політичний і управлінський досвід, а ще широке коло друзів дуже важливих друзів.

      Читайте також: Хто такий Андрій Богдан та чому він так потрібен Зеленському

      Партнерство з Ігорем Пукшиним та Олександром Бауліним, з якими Богдана пов'язувала низка юридичних та агро-компаній. Дружба з Юрієм Луценком та довірливі стосунки з Андрієм Портновим.  

      Дійсно, я Юрію Віталійовичу багато чого радив. Ми дуже багато спілкувалися,
      – прокоментував голова Адміністрації Президента Андрій Богдан. 

      Хороші клієнти та партнери – хороші заробітки. У 2011 році Богдан став власником маєтку в Конча-Заспі. Ось цього, на понад півтисячі квадратних метрів, з виходом до каналу і пришвартованим білим катером.

      Будинок Богдана
      Будинок Богдана (обведений білою лінією)

      У 2013 дружина Богдана купує одразу дві великі квартири на 300 квадратних метрів в центрі Києва. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, що офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх нинішній глава АП здає в оренду.

      Це моє минуле життя, я жив як підприємець, я працював багато, заробляв гроші,
      – пояснив Андрій Богдан.

      І тут можна було б закінчити історію. Прийшов до влади з бізнесу, багато працював, професійний юрист. Але по-перше, цей юрист з 2007 року фактично працює на державній службі. Заступник міністра у Кабміні, урядовий уповноважений з питань антикорупції, радник Азарова і знову державний антикорупціонер.

      По-друге, ми виявили кілька епізодів підприємницької діяльності Андрія Богдана. І те, що цю діяльність він поєднував з антикорупційною посадою це доволі іронічно. Нині важко сказати, що робив чиновник Андрій Богдан. Але ось юрист і підприємець Андрій Богдан, якщо м'яко назвати його роль, консультував у кредитних шахрайствах.

      Схеми Богдана

      Уявіть, що ви великий бізнесмен і взяли під заставу свого майна великий кредит у банку. Та повернути борг не можете або, навіть, просто не хочете. Не проблема, адже є люди, які допоможуть залишити і бізнес, і гроші, і майно, а кредитора пошити в дурні. Варіантів подібних афер декілька.

      Найпопулярніший виглядає так: коли різні кредитори збанкрутілого бізнесу приходять за своєю часткою боргу, а банкрут платити не хоче, то він може "втулити" першочерговим кредитором якусь фактично "свою" офшорну фірму.

      Ця фірма у суді заявить, що позичала цьому підприємству велику суму і підприємство борг підтвердить. І після суддівських спорів саме ця офшорка і забере гроші чи майно підприємства. Звісно ж, за згодою власника, а справжній кредитор – банк залишиться ні з чим.

      Офшорна схема
      Офшорна схема

      Поява цієї офшорки-кредитора буде цілком штучною і фейковою, але в тому й сенс послуги, якою користуються власники бізнесу. А надають цю послугу деякі юридичні групи. І нинішній глава АП, відомий уповноважений антикорупціонер Андрій Богдан, має добре розбиратися в подібних схемах.

      Одну з них виявив Фонд гарантування вкладів, коли ліквідовував банк "Фінанси та Кредит". Маслосиркомбінат із групи "Клуб сиру" завинив банку 150 мільйонів. Кредит взяв у 2007 році під заставу майна і не повернув. У 2009 році банк спробував стягнути майно заводу, однак нерухомість з іпотеки вивели двома судовими рішеннями.

      За обома стоїть віргінська офшорка "Айдельберг ресорсіс". За одним позовом вона вимагала повернути їй 50 мільйонів, які вона ніби-то позичила заводу раніше. У другому позові "Айдельберг" вимагала ще 150 мільйонів гривень, за які завод ніби-то поручився.

      Маслосирокомбінат радо у суді визнав свій борг перед офшоркою. І, скажемо просто – банкрутнув на її користь. Так майно вивели з іпотеки банку, а потім продали за заниженою ціною своїм же структурам із "Клубу сиру".

      Реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" у судах діяли від імені "фіктивною офшоркою" "Айдельберг ресорсіс",
      – написано у кримінальномму провадженні.

      Але у схеми є і безпосередні виконавці. Юридичним супроводом оборудки займалась саме група Ігоря Пукшина, Олександра Бауліна та Андрія Богдана.

      Оця віргінська офшорка "Айдельберг ресорсіс", на чию користь у 2009 році добровільно збанкрутував камбінат групи "Клуб сиру", трохи пізніше засвітиться у прямому зв'язку з Андрієм Богданом. У 2014 році він отримав довіреність на її представництво від Олександра Бауліна. Про зв’язок Богдана з історією, в якій 200 мільйонів розчинились у віргінському напрямку говорить ще кілька прізвищ.

      Маслосиркомбінат беззаперечно підтвердив, що позичав гроші у офшорки і банкрутував. Член правління цього підприємтва Олександр Коваленко не лише друг Богдана у Facebook.

      Олександр Коваленко
      Олександр Коваленко

      Зараз Коваленко від імені голови Адміністрації Президента за довіреністю, виданою Богданом, продає його землю під Києвом.

      Подивимось на інших учасників схеми, де є всі знайомі. Роман Бабій – адвокат з офісу "Пукшин і партнери", компанії, в якій Богдан теж працював і навіть був керівником.

      Роман Бабій
      Роман Бабій

      Доки одні юристи з офісу Пукшина-Богдана представляли офшорку, якій комбінат начебто винен мільйони, Бабій, юрист тієї ж фірми, представляв сам комбінат.

      Багато справ було в мене в адвокатські кар'єрі, яка вже кілька десятків років. Тому я навіть с ходу і не згадаю, які саме компанії представляв, тим більше в 2008 році,
      – пояснив адвокат Роман Бабій.

      Офшорку, яка вимагала у Бабія повернути кредит у 2015 році представляла Зоя Касперчик, яка є адвокатом з офісу Пукшина-Богдана.

      Слідчі говорили про змову посадових осіб підприємства-позичальника і офшорки, проте варто ще додати змову із суддями.Скаргу Касперчик від імені "Айдельберг ресорсіс" розглядав Вищий господарський суд. У колегії суддів тоді була Мальвіна Данилова.

      Мальвіна Данилова
       Мальвіна Данилова

      Зараз її співмешканець – бізнес-партнер Богдана. Хоча сама суддя каже, главу АП особисто не знає. "Я його взагалі не бачила, побачила коли він оце тільки почав обіймати цю посаду" – заявила суддя Господарського суду Києва Мальвіна Данилова.

      Тобто, інтереси комбінату, який начебто завинив гроші офшорці, і інтереси самої офшорки представляли юристи з офісу Пукшина-Богдана. Результат цієї комбінації – не погашено справжній кредит маслосиркобінату в банку.

      Звісно, що журналісти хотіли б детально розпитати про роль Андрія Богдана і його знайомих в історії з появою дивного офшорного кредитора, але на такі питання голова АП не має ані часу, ані натхнення.

      Коли буде час і натхнення, тоді буду давати інтерв'ю. Знаєте, у мене дуже багато запитів. І в цьому є інформаційна політика, що ми визначаємо, коли і кому ми даємо коментарі. Ми не можемо, як влада, під тиском певних журналістів, особистостей давати (інтерв'ю – 24),
      – заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

      І якщо справу з Айдельберг ресорсес більш менш ще можна назвати минулим, то наступна історія з сьогодення. Тут теж є банк, є завод, є невиплачений кредит, є судовий спір, є офшорки і Богдан.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини політики Новини України Наші гроші Андрій Богдан Журналісти Розслідування Адміністрація Президента Бізнес Слуга народу Судді
      Джерело: 24 канал
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