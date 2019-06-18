Хто такий Андрій Богдан та чому він так потрібен Зеленському

Здавалось би, між Генпрокурором Юрієм Луценком та головою Адміністрації Президента Андрієм Богданом немає нічого спільного. Їх дійсно призначали різні президенти, але політична доцільність в них одна. Журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, з ким пов'язаний Богдан та про що він домовлявся з Луценком.

У Андрія Богдана, як у видатного юриста, багато контактів і виокремити з них підозрілі доволі важко. Але вгадайте, куди чи не найчастіше їздив юрист Коломойського під час передвиборчої кампанії Зеленського? Як виявилося – до Генпрокуратури.

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Загалом Андрій Богдан має давню історію стосунків з Юрієм Луценком. Тож, якщо ви вважаєте, що у команди президента з Генпрокурором складні стосунки, то ви помиляєтесь. У період після перемоги Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів і аж до інавгурації офіс його команди був розташований на вулиці Білоруській.

Туди ледь не щодня з'їжджалися автівки членів "Кварталу 95". Їх легко можна впізнати за номерним знаком – у кожному з них є цифра "95". Такі номери висять, наприклад, на авто Сергія Шефіра – нині він обіймає посаду першого помічника президента. Але раніше був бізнес-партнером Володимира Зеленського, а також співвласник "Кварталу".



Автівки членів "Кварталу 95"

Окрім Шефіра до офісу приїхав Дмитро Разумков, що був спікером штабу Зеленського, а наразі – перший номер у партії "Слуга народу". Згодом приїхав і Сергій Тимошенко, якого називають "батьком передвиборчих роликів Зеленського", нині ж він заступник голови АП.

Не забарився і чинний голова Адміністрації Президента Андрій Богдан. Він ледь не щодня приїжджав до штабу Зеленського у супроводі міні-кортежу. Це повторюватиметься день за днем, а склад кортежу змінюватиметься то на мікроавтобус, то знову на джип Mercedes. А водії та охоронці традиційно залишатимуться на вулиці.

Звичайний адвокат, як його називають у штабі Зеленського. Він був присутній майже на всіх зустрічах майбутнього гаранта. Ба більше, ще до призначення його головою АП, Богдана охороняли не гірше за самого Зеленського, а, може, навіть краще.



Андрій Богдан та Володимир Зеленський

Чим відомий Андрій Богдан

Андрій Богдан – це юрист з широким колом зв'язків у судовій та правоохоронній системі, а також у політиці. Юридичну кар'єру чинний голова АП розпочав будувати у 2001 році в адвокатській фірмі "Правіс". Її власниками тоді були Сергій Власенко, Олексій Резніков та Ігор Пукшин.



Юридичну кар'єру Богдан розпочав в адвокатській фірмі "Правіс"

Згодом Богдан перейде в іншу компанію Пукшина – "Пукшин і партнери", потім очолить її, далі стане бізнес-партнером Пукшина. До слова, раніше Ігор Пукшин працював у секретаріаті президента Віктора Ющенка. Саме з Пукшиним у Богдана складуться тісні стосунки, а джип, який супроводжував юриста до офісу Зеленського належать компанії Пукшина.

Богдан не заперечує те, що знайом з Ігорем Пукшиним та наразі продовжує з ним спілкуватися. Однак на питання журналіста про те, чи мають вони спільний бізнес, голова АП відповів, що вже вийшов з нього.

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