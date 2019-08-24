Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Президент Володимир Зеленський вже відбув свої перші 100 днів на посаді. 100 днів – це той час, який традиційно відводиться кожному новообраному главі держави для того, аби вступити у повноваження і показати перші результати роботи. Тож підбиймо перші підсумки правління Зеленського. Коли я читав програму тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського, то, відверто кажучи, дивувався.

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Більшість того, що він обіцяв стосувалося соціальної політики, реформ держапарату, економічного розвитку. Цікаво, але все це банально не є сферою компетенції президента.

Тож виконати ці обіцянки з Банкової Зеленський просто не міг. І проблема не в адресі Офісу Президента. До слова, чинний гарант, як і персонаж з фільму, теж вирішив змінити місце своєї постійної дислокації. Змінили й назву. Тепер президент засідає не в Адміністрації, а в Офісі.



Президент засідає не в Адміністрації, а в Офісі

Поговорюють, що це зробили саме для того, аби Андрій Богдан міг і далі очолювати цю установу. Адже він підпадав під люстрацію і не міг очолювати Адміністрацію, а Офіс – може.

Загалом саме призначення Богдана і стало основним промахом нового президента. Буквально до останнього дня перед тим, як стати головою Адміністрації, він був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Крім того, стало відомо про його дружбу зі скандально відомими забудовниками Києва – Андрієм Вавришем. Та не менш скандальним юристом з Адміністрації ще Януковича – Портновим.



Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського

Ще одне доволі неоднозначне призначення керівника Служби Безпеки України, ним став друг Зеленського Іван Баканов. Реформування СБУ було однією з передвиборчих обіцянок президента.

Від неї не відмовились, але й не виконали – реальної можливості не було. Адже навіть для цього потрібні зміни до законодавства і працюючий парламент.

СБУ має стати більш потужним, але в одній ключовій сфері – контррозвідка,

– наголосив секретар РНБО Олександр Данилюк.

А от що реально могли зробити – відкрити для громадськості декларації керівництва СБУ. Цього довгі роки вимагають активісти-антикорупціонери. І для цього потрібно лише рішення керівника Служби безпеки.

Ще до призначення на посаду Іван Баканов давав мені коментарі. Але, ставши головним розвідником країни, перестав відповідати на телефонні дзвінки. А при зустрічі на питання про відкриття декларацій відповів так: "Я зараз не можу нічого прокоментувати".



Новий очільник СБУ Іван Баканов

Проте і певні результати у правоохоронній діяльності є. Наприклад, Зеленському вдалося помирити очільника НАБУ Артема Ситника і головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького. І вони почали нарешті, ледь не в перше з моменту заснування, ефективно співпрацювати. Поговорюють, що СБУ дещо допомагає матеріалами й справи почали рухатись ще краще.

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Державне бюро розслідувань теж почали працювати ефективніше. Результат – 11 кримінальних проваджень у яких фігурує прізвище Порошенка. Більш того п'ятого президента викликають на допити.



Порошенка викликають на допити у ДБР

Чим реально відзначився Зеленський – подорожі по країні. І куди б він не приїжджав його спілкування з чиновниками виглядало майже однаково і закінчувалося вимогою написати заяву на звільнення.

За перші 100 днів президент Зеленський так і не провів жодної повноцінної прес-конференції. Інколи у журналістів виходить його зловити й поставити кілька питань. Проте змістовної розмови поки що немає. А голова Офісу Президента взагалі сказав, що їм не потрібні журналісти, бо вони спілкуються з суспільством безпосередньо.

Саме за участі Богдана розігрався один з найгучніших скандалів за ці 100 днів – він ніби то звільнився. Спочатку неформальними каналами Офіс Президента розповсюдив заяву про нібито звільнення Богдана, а потім президент її спростував.



Богдан нібито хотів піти у відставку

Що ж на міжнародній арені? Президент Зеленський проявив себе достатньо активно: з'їздив у Берлін, відвідав французьку столицю Париж, побував у Брюсселі, де поспілкувався з лідерами ЄС і НАТО, відвідав Туреччину і, здається, теж успішно. Проте міжнародна спільнота дозволила повернутися Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Навряд чи можна вважати ці факти поразками Офісу президента Зеленського, бо передумови для цих подій були закладені ще за попереднього президента і "великого дипломата" Петра Порошенка. Проте працювати з цим доведеться саме чинному президенту і новому міністру закордонних справ.

Однією з обіцянок Зеленського було залучення гарантій безпеки України за Будапештським меморандумом до Нормандського формату. І він навіть спробував це зробити. Проте ці країни так і не відреагували на запрошення офіційно, і ця тема зависла у повітрі.

Ще одна прерогатива президента – оборона. Зеленський їздив на Схід і спілкувався з військовими. У перші ж дні змінив командувача Збройними силами України. Тепер начальником Генерального Штабу став генерал Руслан Хомчак.



Зеленський їздив на Схід і спілкувався з військовими

У районі Станиці Луганської, що північніше окупованого Луганська, почалось розведення сил. Це зобов'язання України за Мінськими домовленостями. І без волі президента – це було б не можливо. З української сторони там відбулось розмінування. Проте, здається, бойовики не поспішають виконувати свою частину зобов'язань.

Однак у Зеленського є одна перемога, яка належить особисто йому. Одне з перших рішень нового президента – розпустити Верховну Раду. З боями це вийшло зробити, але головне – його партія "Слуга народу" перемогла на виборах. І вперше за історію незалежної України у парламенті зможе сформувати монопартійну більшість.

І тут хочеться повернутись до початку. Це та перемога, яка дозволить президенту реалізувати свою передвиборчу програму. А у команді Зеленського говорять, що вже до початку роботи парламенту напрацювали чимало важливих законопроектів, які планують ухвалювати ледь не з першого дня.

Тепер ніщо не може зупинити президента: він має колосальну підтримку і довіру українців, вже за кілька днів матиме власну більшість у Раді й Кабінет міністрів. Боротьба з корупцією, економічні реформи, зміни у гуманітарній політиці, інтеграція до найпрогресивніших військових, економічних і безпекових союзів – усе це тепер справа часу.

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Україні 28 років і ми маємо черговий історичний шанс зробити ривок у нашому розвитку. І для того, аби це стало можливим, кожен з нас повинен докласти усіх зусиль працюючи на своєму місці. Президент – на свої посаді, депутати й міністри – на своїх.