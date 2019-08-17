Голобородько VS Зеленський: Про кадрові чистки та зміни в новому парламенті

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Зеленський на Житомирщині

Зеленський відвідав цього тижня Полісся. Край, знаменитий дрімучими лісами, та головне – їх нещадною вирубкою. Багатий на Бурштин та більше відомий країні його варварським видобутком.

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І ось, політав президент над поліськими лісами, подивився на усе це й запропонував розв'язання проблеми. Він закликав керівників силових органів Житомирської області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.

Дивіться відео: як Зеленський радить главі Нацполіції на Житомирщині звільнитися з посади

Та не одними звільненнями позначився цей візит. З собою на Житомирщину президент привіз Віталія Бунечка і призначив його новим губернатором Житомирщини.

Зеленський призначив Бунечка новим головою Житомирської ОДА: що про нього відомо – читайте тут

Ну, звісно ж, що про нового губернатора усі почали говорити. Виявилося, що його брат працює в компанії, афілійованій з олігархом Ігорем Коломойським. А от самого Віталія Бунечка в 2015 році звинувачували у спробі вплинути на тендери "Енергоатома".



Зеленський призначив Бунечка новим головою Житомирської ОДА

Підготовка до роботи Ради

А поки Зеленський займається проблемами бурштину, члени його партії "Слуга народу" готуються до початку роботи в парламенті. Підготовча група працює вже тиждень.

Зокрема, депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович категорично відмовився спілкуватися в Раді українською. Не подіяли на політика ні зауваження колег, ні вказівки на закон про мову та регламент.

Дивіться відео журналістки 24 каналу з засідання Підготовчої депутатської групи:

Тож вже видно, які вистави невдовзі будуть розігруватись в Раді. "Досвідчені" депутати старими методами будуть намагатись затягувати голосування, Дмитро Разумков буде терпляче на них дивитись, а потім ставити питання на голосування. Та будь-яке рішення очевидне наперед. "Слуга народу" має абсолютну більшість в Раді і шансів вплинути на їх рішення ні у кого не має.

Коли я спостерігав за кволими спробами бувалих нардепів розпалити мовний конфлікт або удати, що вони вперше бачать документ, який на передодні усім розіслали, в мене виникало одне питання: вам що, нічого робити?

Максимум, чого ви можете таким досягнути – це витрачений час. Питання, які можна було вирішити за п'ять хвилин, ви обговорюєте годину. Власне, саме затягування часу й стане основною роботою "опозиції".

Про крісла в новому парламенті

Тим часом конфігурація майбутнього парламенту поступово вимальовується: вже ясно хто є хто, вірніше, ким хто буде. В президії парламенту в кріслах спікера і віце-спікера засідатимуть лідер партії й донедавна головний спікер Зеленського – політолог Дмитро Разумков, а також авторитетний юрист, законодавець та ідеолог партії Руслан Стефанчук.



Дмитро Разумков та Дмитро Стефанчук

Крісло ще одного віце-спікера віддають опозиції. Зараз на нього агресивно претендує фракція "Опозиційний блок – За життя".

Третьою за впливовістю фігурою в парламенті стає молодий IT-шник та волонтер Давид Арахамія. В 1992 році він з родиною перебрався з окупованої росіянами Абхазії до Миколаєва. А коли почалась війна в Україні, одразу почав збирати кошти для хлопців в АТО й навіть став радником Міноборони.

Арахамія справляє враження досить прогресивної та амбіційної людини й саме він має очолити фракцію "Слуги народу".



Давид Арахмія

Про долю парламентських комітетів

Парламентські комітети вже теж поділили. Опозиції залишать три, і за них зараз йдуть гібридні бої. А знаєте, що найсмішніше? Усі ключові посади у цих комітетах також хоче забрати фракція Медвечука-Рабіновича-Бойка.

Люди, які з трьох своїх інформаційних телеканалів, інколи грубо порушуючи умови ліцензій, розповідають, дуже сумнівні речі, хочуть окупувати комітет зі свободи слова.

І це дуже просто пояснюється, адже зовсім скоро до умов ліцензування і джерел фінансування цих каналів можуть виникнути серйозні питання у держрегулятора. Профільний парламентський комітет – дуже зручна трибуна, щоб кричати про "наступ на свободу слова".

Або от ще приклад: пам'ятаєте диктаторські закони 16 січня 2014 року? Саме їх прийняття спричинило сутички на Грушевського. От, люди, які безпосередньо приймали ці закони, вимагають посаду Уповноваженого з прав людини. Ну просто Оруел в реальному житті: "війна – це мир, а правда – це брехня".

Загалом комітетів буде 22 та ще комісія з приватизації замість 27-ми у попередній Раді. Перестане існувати комітет промислової політики. У нас в країні ринкова економіка, держана промисловість – це просто якийсь абсурд. А навколо комітету у справах ветеранів виникла ціла війна.

"Коли ми бачимо, що створюють міністерство, а після цього його очільники потрапляють на хабарах до правоохоронних органів...То іноді мені здається, що, може, не варто створювати такі міністерства, у яких будуть працювати такі люди", – сказав Дмитро Разумков.

Я просто стоячи йому аплодував. Бо історія з затриманням заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака мене надзвичайно вразила.

Затримання Гримчака: що про це відомо? Увечері 14 серпня співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України і генпрокуратури затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та "помічника" Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.

Одразу згадалось, як створювалось Міністерство ветеранів: найбільше цього хотіли депутати, яких називали гаманцями БПП – Третьяков і Загорій. А очолила міністерство давнішня соратниця Порошенка Ірина Фріз.

Тож тут Петро Порошенка, який зараз, сам фігурує у 12 кримінальних справах, не зміг промовчати:

Скорочення Комітету у справах ветеранів – це ще один постріл у спину армії. Перший крок до згортання державної політики... Опубліковано Петром Порошенком Середа, 14 серпня 2019 р.



Петро Олексійович загалом багато різного говорить, наприклад, що "Прямий канал" – не його. Ну звісно, колишній канал Олександра Януковича "Тоніс" не належить Порошенку. Звісно, ми усі в це "абсолютно щиро повірили".

Тож ліквідація зайвих комітетів – це не постріл в спину ветеранам. Це постріл в спину корумпованої бюрократії. І доказ тому – вже згадана історія з затриманням на хабарі Юрія Гримчака, якому тепер світить до 12 років в'язниці.

Ось так старі чиновники, бюрократи й депутати поступово втрачають владу. Не дуже швидко, але точно безповоротно. Головне, щоб ті хто прийшов слідом за ними, не купились на дешеву наживку красивого і дорого життя.