У майбутній Раді буде лише 23 комітети: перелік

Підготовча група першої сесії Верховної Ради 9 скликання підтримала ідею про скорочення парламентських комітетів до 23. Спочатку найбільша фракція "Слуга народу" пропонувала скоротити їх кількість до 22, але згодом народні обранці вирішили залишити комітет з питань молоді та спорту.

Окрема дискусія точилася довкола комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. На думку народного депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової, для захисту інтересів ветеранів не потрібна бюрократія з комітетами чи міністерствами.

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Так, у Верховній Раді 9 скликання можуть зникнути одразу 4 комітети:

з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

з питань промислової політики та підприємництва;

у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Усіх їх пропонують об’єднати з іншими комітетами.

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Натомість у наступному парламенті планується залишити 23 комітети:

з питань аграрної політики та земельних відносин;

з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;

з питань бюджету;

з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;

з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

з питань економічної політики;

з питань європейської інтеграції;

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

з питань запобігання і протидії корупції;

у закордонних справах;

з питань інформатизації та зв'язку;

з питань культури і духовності;

з питань науки і освіти;

з питань національної безпеки і оборони;

з питань охорони здоров'я;

з питань податкової та митної політики;

з питань правової політики та правосуддя;

з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України;

з питань свободи слова та інформаційної політики;

з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму;

з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення;

з питань транспорту;

з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Що відомо про роботу комітетів Верховної Ради?Комітет Верховної Ради України – парламентський орган, який утворюється з числа народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, виконанують контрольні функції.



Верховна Рада України кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Крім того, встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.



Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання через обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів і членів комітетів.