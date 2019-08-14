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      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
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      Ризики для них зросли, – політолог пояснив для чого "Опозиційній платформі" треба комітети

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      "Опозиційна платформа – За життя"
      "Опозиційна платформа – За життя" / Getty image

      "Опозиційна платформа – За життя" у новому скликанні Верховної Ради хоче очолити декілька комітетів – з питань регламенту, бюджету та свободи слова.

      Це бажання проросійських сил у прямому ефірі 24 каналу прокоментував політолог та глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      За його словами, потрібно їм це для контролю. Комітет з свободи слова – для того, щоб захищати позиції своїх телеканалів.

      Ризики для них зросли, тому що з цих каналів надходить загроза для національної безпеки України. Це ми побачили під час виборів, наприклад, скандал з телемостом,
      – заявив політолог.

      "Вони хочуть певні плацдарми. За традицією, свого часу бюджетний комітет очолювали представники опозиції – і Юлія Тимошенко, і Петро Порошенко. Так само й регламентний. У минулому парламенті у нас так і не було офіційного керівника регламентного комітету. Був виконувач обов’язків від "Народного фронту", – додав Фесенко.

      Що дадуть "Опозиційній платформі"? Поки важко сказати. Якійсь комітети дадуть, в принципі це нормально – опозиція повинна отримати певні керівні посади у Верховній Раді. Є інша річ – у нас не тільки "Опозиційна платформа" в опозиції, а ще 4 фракції, які теж мають права на керівні посади,
      – наголосив експерт.

      Що відомо про "Опозиційну платформу – За життя"? Наприкінці 2018 року "Опозиційний блок", більшість якого складають колишні "регіонали", розколовся на дві частини, зокрема з нього вийшло оточення Бойка-Льовочкіна. Згодом останні разом із Вадимом Рабіновичем і кумом Путіна Віктором Медведчуком створили нову політсилу, що отримала назву "Опозиційна платформа – За життя".

      За нетривалий час з моменту свого створення ця політсила відзначилася не однією антиукраїнською заявою. Крім того, її лідери Віктор Медведчук і Юрій Бойко щонайменше тричі літали до Москви на перемовини з російським прем'єром Дмитром Медведєвим. Також Медведчук періодично зустрічається з господарем Кремля Володимиром Путіним.

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      Результати парламентських виборів

      blog_ava
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      Теги: Опозиційна платформа – За життя Верховна Рада Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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