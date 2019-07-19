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      Путін знову провів зустріч з Медведчуком: про що говорили

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      Медведчук зустрівся з Путіним
      Медведчук зустрівся з Путіним / Прес-служба партії "опозиційна платформа – "За життя"

      Володимир Путін зустрівся в Санкт-Петербурзі з кандидатому депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя", своїм кумом Віктором Медведчуком. Президент РФ заявив, що Росія буде підтримувати "будь-які політичні сили в Україні, якщо вони будуть рухатися до відновлення повноформатних двосторонніх відносин".

      Присутнім на переговорах був і президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає російський "Интерфакс".

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      Про що говорили Путін та Медведчук?

      Врегулювання конфлікту на Донбасі

      Президент Володимир Путін вчергове наголосив, що "повноцінне врегулювання ситуації на Донбасі можливо тільки при прямому контакті київської влади з представниками "ЛНР" і "ДНР".

      "Ми зі свого боку теж будемо робити все від нас залежне для того, щоб цей процес йшов за необхідне темпами і з потрібною якістю", – додав Путін.

      Також президент РФ вважає, що до врегулювання конфлікту на Донбасі можна підключити європейських партнерів, адже вони "так чи інакше задіяні в цьому з перших кроків конфлікту".

      Співпраця з українськими партіями

      Питання повноцінного відновлення російсько-українських відносин також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі і з вашою політичною силою, з відновлення повноформатних відносин між Росією і Україною, – сказав Путін.

      Телефонна розмова Путіна з Зеленським

      Віктор Медведчук розповів, як українці, начебто, сприйняли телефонні переговори президентів РФ і України. "Ваша телефонна розмова, яка відбулася за ініціативою президента України, Володимира Зеленського, була сприйнята з натхненням і з надією, ще раз підкреслюю – з надією, дуже багатьма людьми в Україна", – відповів кум Путіна.

      Окрім того, Путін подякував Медведчуку за діяльність по звільненню утримуваних осіб.

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      Поговорив на цій зустрічі з Путіним і Олександр Лукашенко. Так, говорячи про двосторонні відносини з Білоруссю, російський президент підкреслив, що ця країна є стратегічним і найближчим партнером Росії. "Ми працюємо в усіх напрямках – у в сфері безпеки, у сфері військової справи, в оборонці, в економіці", – зазначив Путін.

      В Санкт-Петербурзі зустрілися Путін, Медведчук та Лукашенко
      В Санкт-Петербурзі зустрілися Путін, Медведчук та Лукашенко

      Після офіційної частини, вони продовжили зустріч в закритому режимі.

      Зазначимо, що 10 липня співголова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук і український нардеп Юрій Бойко втретє відвідали Росію, де провели переговори з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.

      На зустрічі сторони обговорили відновлення політичного діалогу між російськими та українськими партіями. Зокрема, Медведчук традиційно переконував, що це є "елементом мирного діалогу".

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Віктор Медведчук Опозиційна платформа – За життя Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 канал
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