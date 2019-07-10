Медведчук і Бойко вкотре прилетіли до Москви: про що говорили

Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук і український нардеп Юрій Бойко втретє прилетіли до Росії на переговори з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.

У московському офісі партії "Єдина Росія" 10 липня проходить зустріч Медведєва з Медведчуком, Бойком, а також з іншим співголовою "Опоплатформи" Вадимом Рабіновичем та нардепом з цієї партії, власником телеканалу NewsOne Тарасом Козаком, повідомляє ТАСС.

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Політичний діалог між Україною і Росією

На зустрічі сторони обговорюють відновлення політичного діалогу між російськими та українськими партіями. Медведчук традиційно переконує, що це є "елементом мирного діалогу".

"Ніде правди діти, практично політичний діалог між російськими і українськими партіями згорнутий. Ми вважаємо, що це неправильно і всіляко підтримуємо намір "Опозиційної платформи – За життя" цей діалог відновити", – заявив у свою чергу Медведєв.

А ще він поскаржився сказав, що в Росії поки що не отримали якихось виразних сигналів про те, який курс проводитиме Президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, ми чекаємо результатів виборів до Верховної Ради, сподіваємося, що вона більшою мірою відображатиме сподівання мільйонів громадян Україна", – сказав російський прем’єр.

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Відновлення миру на Донбасі

Підняли політики і тему відновлення миру на Сході України. Медведчук зазначив, що досягти миру на Донбасі неможливо без співпраці з Росією.



Українські політики на зустрічі в Москві з російським прем'єром / Фото Getty Images

Газовий контракт

Бойко на зустрічі заявив про нібито можливість до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну. Це при тому, що Бойка ніхто не уповноважував вирішувати газові питання України.

"Ми вже готові на початок серпня до підписання прямого контакту між споживачами України і "Газпромом", який дасть істотне зниження вартості газу для нашої економіки", – сказав Бойко.

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А Медведєв у свою чергу заявив, що повернутися до обговорення газових питань між Росією і Україною можна після виборів до Верховної Ради.

Зауважимо! Ще після попередніх переговорів Бойка і Медведчука в Москві, "Газпром" заявив, що готовий почати переговори про прямі поставки газу в Україну, які дозволять знизити ціну на блакитне пальне для споживачів на 25% від існуючої. Проте глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв наголосив, що Україна купує газ у Європі набагато дешевше: в першому кварталі – по 259 доларів за тисячу кубів, у 2 кварталі – по 212, липнева ціна – 178.

Власник телеканалу NewsOne Тарас Козак заявив, що українсько-російський телеміст таки відбудеться 12 липня.

"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", – сказав Козак.

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Перед цим Бойко передбачувано прокоментував скасування телемосту "Надо поговорить" між українським телеканалом NewsOne та російським пропагандистським телеканалом "Росія 24".

"Вважаю правильним скасування телемосту з Росією через погрози журналістам, але розцінюю те, що трапилося, як паразитування влади на темі війни", – сказав Бойко.

А от Медведєв скасування телемосту назвав "параноїдальною поведінкою" і "юридичним фіглярством".

Що відомо про попередні візити Бойка і Медведчука до Росії? Вперше говорити з Медведєвим ці політики прилетіли до Москви 22 березня, коли в Україні тривала передвиборча президентська кампанія. Після переговорів Бойко і Медведчук заявили, що продовжуватимуть вести переговори з керівництвом Росії, зокрема, щодо постачання російського газу. Згодом через цей політ українських політиків політ до Москви в Україні відкрили кримінальну справу. Але не проти самих Медведчука і Бойка, а проти працівників Держприкордонслужби та Державіаслужби, які дозволили вилетіти літаку політиків.



Вдруге Медведчук з Бойком відвідали Росію 7 червня. Тоді вони зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Той обіцяв продавати газ Україні на 25% дешевше, ніж вона купує за реверсом.