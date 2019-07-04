Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"

Колишній регіонал Юрій Бойко на дочасні парламентські вибори йже під першим номером партії кума Путіна Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки і статки українських політиків, які претендують на депутатське крісло на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року.

З декларації чинного нардепа складається враження, що Юрію Бойку дуже пощастило з дружиною, адже такими фантастичними статками може похвалитись не кожна українка.

Дивіться, що відомо про нерухомість Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука, які йдуть на вибори у списку партії "Опозиційної платформи – За життя" під другим та третім номером відповідно.

Що відомо про нерухомість Юрія Бойка?

У декларації за 2018 рік Бойко вказав, що є власником двох земельних ділянок – у Донецькій області площею 1952 квадратних метрів та Київській області площею 600 квадратних метрів. Декларує він також скромний житловий будинок на 30 квадратів у селі Діброва на Донеччині.

Екс-регіонал має квартиру у місті Рубіжному, що на Луганщині, на 37 квадратних метрів.

У 2017 році у мережі з'явилось фото розкішного маєтку Юрія Бойка. Він розташований на Лівому березі Дніпра у селі Вишеньки під Києвом.

У декларації вказано, що у цьому селі на жінку записано одразу 4 земельні ділянки загальною площею майже 2,4 гектара. Площа найбільшої з них понад 1 гектар. Її жінка набула у власність у 2012 за символічні 6 тисяч гривень.



Розкішний палац Юрія Бойка



Будинок схожий на російський теремок

На ділянці зведений величезний палац, який схожий на російську православну церкву XVII століття. Маєток у вигляді дерев'яного зрубу та куполами перебуває під охороною.



Купола на маєтку екс-регіонала

Маєтки дружини Бойка

Окрім того дружина Юрія Бойка є власницею восьми земельних ділянок загальною площею 18 439 квадратних метрів. Також володіє квартирою площею 257 квадратних метрів у Києві та житловим будинком на 444,8 метра квадратних в селі Іванковичі неподалік від столиці. Тут на дружину нардепа зареєстрована також земельна ділянка площею 2230 метрів квадратних.

Віра Бойко також має чимало землі у селі Гнідин, що поруч з Вишеньками на Київщині. Тут на неї записано одразу 5 земельних ділянок загальною площею понад 1,5 гектара. Гігантський житловий будинок площею 652 квадрати на одній з ділянок у Гнідині вказаний у розділі про об'єкти незавершеного будівництва.

У дружини лідера опозиційної партії є також нерухомість у Росії. Вона власниця квартири на 220,3 квадратних метра та машиномісця.

Родина Бойків має ще два недобудованих будинків у Донецькій та Київській областях. У декларації депутата також вказана квартира площею 80,7 метра квадратних у Рубіжному Луганської області, спільними власниками якої є дружина, дві доньки та батько Юрія Бойка.

У Києві Бойко орендує офіс площею 25 квадратів.

Що треба знати про екс-регіонала Юрія Бойка: дивіться відео

Хто увійшов у першу п'ятірку партії "Опозиційна платформа – За життя": дивіться інфографіку

Календар позачергових виборів до Верховної Ради: інфографіка

Дізнайтесь більше про елітну нерухомість кандидатів у депутати Верховної Ради