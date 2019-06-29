Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"
Народний депутат Вадим Рабінович у позачергових парламентських виборах бере участь під 2-м номером у списку партії "Опозиційна платформа – За життя". 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на депутатське крісло на дочасних виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року.
6 червня партія Вадима Рабіновича та Юрія Бойка "Опозиційна платформа – За життя" провела з'їзд, на якому представила депутатів у Верховну Раду. 15 червня ЦВК зареєструвала їх кандидатами в народні депутати.
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Список "Опозиційної платформи – за життя"
Якою нерухомістю володіє Рабінович?
Згідно з декларацією про доходи, українському політику ізраїльського походження, який тривалий час займався бізнесом, похвалитися особливо нічим.
2-й номер "Опозиційної платформи – За життя" вказав, що не володіє жодною нерухомістю, натомість всі маєтки задекларовані на його дружину Ірину.
Вона є власницею двох земельних ділянок у столиці України загальною площею 1676 квадратних метрів. Має ділянку у селі Іванкові Київської області на 47512 квадратних метрів.
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Ірина Рабінович володіє також трьома житловими будинками у Києві. Їхня загальна площа становить 1483 квадратних метрів. Окрім цього, вона є власницею садового будинку на 357,8 квадратних метрів.
У декларації вказано, що жінка має квартиру, яка є спільною власністю з громадянином України на ім'я Борис Лютіков.
Родина олігарха також орендує будинок на 495 квадратних метрів в елітному селі Козин під Києвом, де розташований маєток Порошенка та інших українських топ-політиків.
Будинок Рабіновича у Козині
У 2018 році блогер Сергій Наумович показав у Facebook цей розкішний маєток. За його словами, Рабінович щомісяця витрачає на проживання у ньому 10 тисяч доларів.
На сайті ріелторських агенцій зазначено, що котеджний комплекс перебуває під цілодобовою охороною, а в будинку встановленв додаткова сигналізація.
Розкішний маєток олігарха
Причал на Дніпрі
На території маєтку є SPA-басейн, зона відпочинку "Грот", сад, причал на Дніпрі, допоміжний будинок, а також будинок охорони.
Басейн у будинку Рабіновича
Незадекларована вілла
Блогер Василь Крутчак у соцмережі поділився інформацією про те, що на Вадима Рабіновича в Ізраїлі зареєстрована вілла під Тель-Авівом.
Вілла в Ізраїлі
За словами Крутчака, будинок розташований у красивій місцевості Bitan Aharon. Однак маєток має "жлобський вигляд, оскільки напічканий відеокамерами, а всю жлобську суть підкреслюють на вході у віллу дві статуї левів". Згадки про цей маєток в офіційній декларації Рабіновича немає.
На віллі встановлені камери спостереження
Маєток Рабінович не задекларував
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