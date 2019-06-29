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      Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"

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      Яка нерухомість у Вадима Рабиновича
      Якою нерухомістю володіє Вадим Рабінович? / Колаж 24 каналу

      Народний депутат Вадим Рабінович у позачергових парламентських виборах бере участь під 2-м номером у списку партії "Опозиційна платформа – За життя". 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на депутатське крісло на дочасних виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року.

      6 червня партія Вадима Рабіновича та Юрія Бойка "Опозиційна платформа – За життя" провела з'їзд, на якому представила депутатів у Верховну Раду. 15 червня ЦВК зареєструвала їх кандидатами в народні депутати.

      Що відомо про нерухомість лідера "Свободи" Олега Тягнибока – читайте у матеріалі 24 каналу

      опозиційна платформа за життя

      Список "Опозиційної платформи – за життя"

      Якою нерухомістю володіє Рабінович?

      Згідно з декларацією про доходи, українському політику ізраїльського походження, який тривалий час займався бізнесом, похвалитися особливо нічим.

      2-й номер "Опозиційної платформи – За життя" вказав, що не володіє жодною нерухомістю, натомість всі маєтки задекларовані на його дружину Ірину.

      Вона є власницею двох земельних ділянок у столиці України загальною площею 1676 квадратних метрів. Має ділянку у селі Іванкові Київської області на 47512 квадратних метрів. 

      Цікаво! Якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський

      Ірина Рабінович володіє також трьома житловими будинками у Києві. Їхня загальна площа становить 1483 квадратних метрів. Окрім цього, вона є власницею садового будинку на 357,8 квадратних метрів.

      У декларації вказано, що жінка має квартиру, яка є спільною власністю з громадянином України на ім'я Борис Лютіков.

      Родина олігарха також орендує будинок на 495 квадратних метрів в елітному селі Козин під Києвом, де розташований маєток Порошенка та інших українських топ-політиків.

      будинок рабіновича
      Будинок Рабіновича у Козині

      У 2018 році блогер Сергій Наумович показав у Facebook цей розкішний маєток. За його словами, Рабінович щомісяця витрачає на проживання у ньому 10 тисяч доларів.

      На сайті ріелторських агенцій зазначено, що котеджний комплекс перебуває під цілодобовою охороною, а в будинку встановленв додаткова сигналізація.

      будинок рабіновича
      Розкішний маєток олігарха

      будинок рабіновчиа
      Причал на Дніпрі

      На території маєтку є SPA-басейн, зона відпочинку "Грот", сад, причал на Дніпрі, допоміжний будинок, а також будинок охорони.

      будинок рабінович
      Басейн у будинку Рабіновича

      Незадекларована вілла

      Блогер Василь Крутчак у соцмережі поділився інформацією про те, що на Вадима Рабіновича в Ізраїлі зареєстрована вілла під Тель-Авівом.

      будинок рабінович ізраїль
      Вілла в Ізраїлі

      За словами Крутчака, будинок розташований у красивій місцевості Bitan Aharon. Однак маєток має "жлобський вигляд, оскільки напічканий відеокамерами, а всю жлобську суть підкреслюють на вході у віллу дві статуї левів". Згадки про цей маєток в офіційній декларації Рабіновича немає.

      рабінович маєток ізраїль
      На віллі встановлені камери спостереження

      ізраїль вілла рабінович
      Маєток Рабінович не задекларував

      Коли відбудуться позачергові парламентські вибори: дивіться інфографіку

      вибори парламентські вибори дата інфографіка 21 липня

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Опозиційна платформа – За життя Вадим Рабінович Новини нерухомості Елітна нерухомість Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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