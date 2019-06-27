Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський

Михайло Поплавський – народний артист, депутат та колишній ректор Київського національного університету культури і мистецтв. Він заявив, що балотуватиметься на вибори-2019 до Верховної Ради від "Аграрної партії". 24 канал продовжує розповідати про маєтки українських політиків, які претендують на депутатський мандат. Якими будинками та ресторанами володіє Поплавський – читайте у матеріалі.

Поплавський вже неодноразово обирався депутатом

"Співочий ректор" Михайло Поплавський вперше став народним депутатом у 2002 році (висувався від виборчого округу у Кіровоградській області). Тоді ж він був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Протягом 2002–2005 років Поплавський був членом депутатських фракцій "Єдина Україна" та "Трудова Україна".

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У 2014 році він знову вирішив йти до парламенту як нардеп-самовисуванець по одномандатному округу на Черкащині. Тоді на парламентських виборах Поплавський увійшов до депутатської групи "Воля народу", у якій перебуває і зараз. І от у 2019 році нардеп вирішив повторно брати участь у позачергових парламентських виборах – тепер від "Аграрної партії".

Нерухомість славнозвісного ректора

У декларації Поплавського вказана інформація лише про одну скромну квартиру на Позняках у Києві, площею 75,8 метрів квадратних. Також колишній ректор задекларував декілька земельних ділянок, загальною площею майже 4 гектари.

Проте, як з’ясували журналісти Bihus.Info, у Поплавського є заміський будинок у Бортничах під Києвом, площею понад 1000 квадратних метрів, не відображений у його декларації. Окрім того, на ділянці є власна сауна та приватне озеро.



Журналісти знайшли незадекларований будинок Поплавського на Google-картах

У розслідуванні йдеться про те, що ділянку орендує проректорка Київського національного університету культури і мистецтв Наталія Гайсинюк, а сам будинок записаний на її 71-річного батька Анатолія Капелюшного. Проте місцеві мешканці підтверджують, що фактичним власником цього майна є саме Михайло Поплавський.

Сам же Поплавський регулярно викладає фотографії на тлі цього будинку у своїх офіційних акаунтах в соціальних мережах Facebook та Instagram з хештегом "дім".



Кандидат у депутати постійно публікує фото з хештегом "дім"

Зазначимо, що за зверненням юристів, Національне агентство із запобігання корупції пообіцяло перевірити декларацію кандидата у депутати Михайла Поплавського.

Скандал з Поплавським щодо землі біля КНУКіМ

Відомо, що Михайло Поплавський тривалий час був ректором університету. Журналісти програми "Наші гроші" запевняють, що кандидат у депутати забудував елітним житлом ділянку, яку виділили під будівництво навчальних корпусів і гуртожитку для студентів.

Розслідувачі показали, що адреса будівлі Київського національного університету культури і мистецтв, яка називалася "приміщенням для навчання студентів", на вулиці Щорса, 36-В, насправді є житловою висоткою, в якій мешкають люди, наближені до Поплавського.



Понад три гектари землі виділили університету для будівництва гуртожитків

Так, двокімнатну квартиру у будинку має Мирослава Володимирівна Поплавська. Такі самі ініціали у племінниці Михайла Поплавського, кандидатки до Київради та працівниці юридичного відділу Київського національного університету культури і мистецтв. Також у переліку власників нерухомості є прізвища, ідентичні прізвищам ректорів та викладачів КНУКіМ.

Проте, самого нардепа і екс-ректора Михайла Поплавського у переліку власників нерухомості на Щорса, 36-В немає.

Поплавський володіє мережею ресторанів

Кандидат у депутати Михайло Поплавський також є власником декількох ресторанів. Цю інформацію він особисто не приховує – фото опубліковані на його офіційному сайті. Так, "співочий" екс-ректор володіє мережею ресторанів "Батьківська хата", "Кропива", "Вареники" та інші.

Ресторани Михайла Поплавського: дивіться фото



Дивіться інфографіку, хто увійшов в першу десятку "Аграрної партії"



Хто увійшов у першу п'ятірку "Аграрної партії"

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Тому позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. А з 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

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