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      НАБУ відкрило справу проти Поплавського

      191 Читать новость на русском
      Михайло Поплавський
      Михайло Поплавський / UA: Суми

      Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження з приводу декларації Михайла Поплавського. Слідчі думають, що він не задекларував будинок площею 1 067 квадратних метрів.

      Інформацію про початок кримінального провадження щодо голови "Аграрної партії" підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає УНН

      Розслідування: Кілометрові хороми і дорожезні авто: що "забув" вказати у деклараціях ректор-депутат Поплавський

      Справу відкрили за фактом декларування неправдивої інформації про майно. Винним за ці злочини загрожує до 2 років ув'язнення, штраф або позбавлення права займатися певною діяльністю. 

      Згідно з розслідуванням Bihus.info, у деклараціях екс-депутата Михайла Поплавського зазначено, що він мешкає у скромній 76-метровій квартирі на Позняках у Києві. Проте, на офіційній Instagram-сторінці "співочого ректора" можна побачити безліч фото із розкішного заміського будинку


      Журналісти знайшли будинок Поплавського на Google-картах/ Фото Bihus.info

      Депутат мешкає у будинку площею 1067,6 квадратних метрів із власною сауною та приватним озером. Площа землі під ним – близько півгектара. Одна із земельних ділянок перебуває в оренді у проректора КНУКіМ Наталії Гайсинюк. Решта ділянок і сам будинок записані на її 71-річного батька Анатолія Капелюшного. Проте, місцеві мешканці підтверджують, що фактичним власником цього майна є саме Михайло Поплавський.

      Дивіться відео розслідування незадекларованого майна Михайла Поплавського

      Хто такий Михайло Поплавський? Михайло Поплавський – український співак, народний артист України, доктор педагогічних наук. З 1993 до 2015 року був ректором Київського державного інституту культури. Був народним депутатом трьох скликань. У попередньому скликанні парламенту балотувався як мажоритарник та згодом увійшов до групи "Воля народу". 

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      Теги: Новини України Новини політики Михайло Поплавський НАБУ САП е-декларування
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