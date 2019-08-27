НАБУ открыло дело против Поплавского

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу декларации Михаила Поплавского. Следователи думают, что он не задекларировал дом площадью 1 067 квадратных метров.

Информацию о начале уголовного производства в отношении главы "Аграрной партии" подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.

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Дело открыли по факту декларирования ложной информации об имуществе. Виновным за эти преступления грозит до 2 лет заключения, штраф или лишение права заниматься определенной деятельностью.

Согласно расследованию Bihus.info в декларациях экс-депутата Михаила Поплавского указано, что он проживает в скромной 76-метровой квартире на Позняках в Киеве. Однако на официальной Instagram-странице "поющего ректора" можно увидеть множество фото из роскошного загородного дома.

Журналисты нашли дом Поплавского на Google-картах/ Фото Bihus.info

Депутат живет в доме площадью 1067,6 квадратных метров с собственной сауной и частным озером. Площадь земли под ним – около половины гектара. Один из земельных участков находится в аренде у проректора КНУКиИ Натальи Гайсинюк. Остальные участки и сам дом записаны на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного. Однако, местные жители подтверждают, что фактическим собственником этого имущества является именно Михаил Поплавский.

Смотрите видео расследования незадекларированного имущества Михаила Поплавского

Кто такой Михаил Поплавский?Михаил Поплавский – украинский певец, народный артист Украины, доктор педагогических наук. С 1993 до 2015 года был ректором Киевского государственного института культуры. Был народным депутатом трех созывов. В предыдущем созыве парламента баллотировался как мажоритарщик и впоследствии вошел в группу "Воля народа".