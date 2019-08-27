17:36
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      НАБУ открыло дело против Поплавского

      19 Читати новину українською
      Михаил Поплавский
      Михаил Поплавский / UA: Сумы

      Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу декларации Михаила Поплавского. Следователи думают, что он не задекларировал дом площадью 1 067 квадратных метров.

      Информацию о начале уголовного производства в отношении главы "Аграрной партии" подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.

      Читайте также: Километровые хоромы и дорогущие авто: что "забыл" указать в декларациях ректор-депутат Поплавский

      Дело открыли по факту декларирования ложной информации об имуществе. Виновным за эти преступления грозит до 2 лет заключения, штраф или лишение права заниматься определенной деятельностью.

      Согласно расследованию Bihus.info в декларациях экс-депутата Михаила Поплавского указано, что он проживает в скромной 76-метровой квартире на Позняках в Киеве. Однако на официальной Instagram-странице "поющего ректора" можно увидеть множество фото из роскошного загородного дома.

      Журналисты нашли дом Поплавского на Google-картах/ Фото Bihus.info

      Депутат живет в доме площадью 1067,6 квадратных метров с собственной сауной и частным озером. Площадь земли под ним – около половины гектара. Один из земельных участков находится в аренде у проректора КНУКиИ Натальи Гайсинюк. Остальные участки и сам дом записаны на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного. Однако, местные жители подтверждают, что фактическим собственником этого имущества является именно Михаил Поплавский.

      Смотрите видео расследования незадекларированного имущества Михаила Поплавского

      Кто такой Михаил Поплавский?Михаил Поплавский – украинский певец, народный артист Украины, доктор педагогических наук. С 1993 до 2015 года был ректором Киевского государственного института культуры. Был народным депутатом трех созывов. В предыдущем созыве парламента баллотировался как мажоритарщик и впоследствии вошел в группу "Воля народа".

      blog_ava
      9 опасных признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать
      сегодня
      79321
      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование САП НАБУ Михаил Поплавский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Для работы сенсорной кнопки Рада примет соответствующий закон, – эксперт
      сегодня , 17:29 Для работы сенсорной кнопки Рада примет соответствующий закон, – эксперт
      2
      Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      сегодня , 17:00 Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      Злой Одессит 659
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      245
      Расстрел Небесной сотни открыл глаза миллионам: лидер "Без Обмежень" о Революции и войне
      сегодня , 16:35 Расстрел Небесной сотни открыл глаза миллионам: лидер "Без Обмежень" о Революции и войне
      Олена Кандяк 123
      Очередное увольнения и назначение Зеленского: кто теперь?
      сегодня , 15:02 Очередное увольнения и назначение Зеленского: кто теперь?
      Юрій Бутусов 1263
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук