Километровые хоромы и дорогущие авто:что "забыл" указать в декларациях ректор-депутат Поплавский

Журналисты-расследователи программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что народный депутат Украины и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский пользуется представительскими автомобилями марки Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 квадратных метров, которые не указаны в его декларациях.

Об этом сообщил Bihus.Info.

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В декларациях депутата и ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского указано, что он проживает в скромной 76-метровой квартире на Позняках в столице Украины. Однако на официальной Instagram-странице "поющего ректора" можно увидеть множество фото из роскошного загородного дома.



Михаил Поплавский

В комментариях под одним из таких постов ему передают привет соседи из поселка Бортничи, что под Киевом. А девятого июля 2017 года, поздравляя своих подписчиков с Днем рыбака, Михаил Поплавский опубликовал фотографию на берегу озера. На другой стороне водоема можно заметить коричневый двухэтажный дом. Журналисты программы "Наши деньги" нашли его на Google-картах Бортничи и таким образом определили, откуда было сделано это фото.



Журналисты нашли дом Поплавского на Google-картах Бортничи

Депутат живет в доме площадью 1067,6 квадратных метров с собственной сауной и частным озером. Площадь земли под ним – около полгектара. Один из земельных участков находится в аренде у проректора КНУКиМ Натальи Гайсинюк. Остальные участки и сам дом записаны на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного. Однако местные жители подтверждают, что фактическим собственником этого имущества является именно Михаил Поплавский.



Снимки из Instagram-страницы Михаила Поплавского

Журналистам удалось зафиксировать, как утром оттуда выезжал представительский Mercedes-Benz S500 Long 4Matic стоимостью около 100 тысяч долларов. Его сопровождал еще один Mercedes-Benz GLS 350. Обе машины записаны на частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры". Раньше его бенефициарами через ООО "Укрконцерт" были сам Михаил Поплавский и его сын Александр, но в 2016 году ректор переписал свою долю на Лилию Еременко – заместителя декана факультета кино и телевидения государственного КНУКиМ.



"Мерседесы" Поплавского

Первым Mercedes постоянно пользуется сам Поплавский. В частности, именно на нем он приезжает в университет в фильме 2016 года, а также фотографиями этой машины пестрит Instagram-страница депутата. Зато в его декларациях ее нет.

Видео журналистского расследования относительно состояния Поплавского:

Все попытки редакции программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" получить комментарий Михаила Поплавского с его стороны были проигнорированы.

Напомним, ранее 24 канал писал о том, что земельный участок на столичном Печерске, выделенный государственному вузу – Киевскому национальному университету культуры и искусств – под студенческое общежитие, застроен очередным жилым комплексом. Квартиры в нем раскупили родственники известных политиков.