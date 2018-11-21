13:28
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Километровые хоромы и дорогущие авто:что "забыл" указать в декларациях ректор-депутат Поплавский

      45 Читати новину українською
      Километровые хоромы и дорогущие авто:что "забыл" указать в декларациях ректор-депутат Поплавский
      / bihus.info

      Журналисты-расследователи программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что народный депутат Украины и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский пользуется представительскими автомобилями марки Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 квадратных метров, которые не указаны в его декларациях.

      Об этом сообщил Bihus.Info.

      Читайте также: Фирма без адреса и тендеры на десятки миллионов: почему выгодно быть дочерью председателя ОГА

      В декларациях депутата и ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского указано, что он проживает в скромной 76-метровой квартире на Позняках в столице Украины. Однако на официальной Instagram-странице "поющего ректора" можно увидеть множество фото из роскошного загородного дома.

      Поплавський
      Михаил Поплавский

      В комментариях под одним из таких постов ему передают привет соседи из поселка Бортничи, что под Киевом. А девятого июля 2017 года, поздравляя своих подписчиков с Днем рыбака, Михаил Поплавский опубликовал фотографию на берегу озера. На другой стороне водоема можно заметить коричневый двухэтажный дом. Журналисты программы "Наши деньги" нашли его на Google-картах Бортничи и таким образом определили, откуда было сделано это фото.

      Поплавський
      Журналисты нашли дом Поплавского на Google-картах Бортничи

      Депутат живет в доме площадью 1067,6 квадратных метров с собственной сауной и частным озером. Площадь земли под ним – около полгектара. Один из земельных участков находится в аренде у проректора КНУКиМ Натальи Гайсинюк. Остальные участки и сам дом записаны на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного. Однако местные жители подтверждают, что фактическим собственником этого имущества является именно Михаил Поплавский.

      Поплавський
      Снимки из  Instagram-страницы Михаила Поплавского

      Журналистам удалось зафиксировать, как утром оттуда выезжал представительский Mercedes-Benz S500 Long 4Matic стоимостью около 100 тысяч долларов. Его сопровождал еще один Mercedes-Benz GLS 350. Обе машины записаны на частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры". Раньше его бенефициарами через ООО "Укрконцерт" были сам Михаил Поплавский и его сын Александр, но в 2016 году ректор переписал свою долю на Лилию Еременко – заместителя декана факультета кино и телевидения государственного КНУКиМ.

      Поплавський
      "Мерседесы" Поплавского

      Первым Mercedes постоянно пользуется сам Поплавский. В частности, именно на нем он приезжает в университет в фильме 2016 года, а также фотографиями этой машины пестрит Instagram-страница депутата. Зато в его декларациях ее нет.

      Видео журналистского расследования относительно состояния Поплавского:

      Все попытки редакции программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" получить комментарий Михаила Поплавского с его стороны были проигнорированы.

      Напомним, ранее 24 канал писал о том, что земельный участок на столичном Печерске, выделенный государственному вузу – Киевскому национальному университету культуры и искусств – под студенческое общежитие, застроен очередным жилым комплексом. Квартиры в нем раскупили родственники известных политиков.

      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Расследования Михаил Поплавский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 12:30 "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 4100
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сегодня , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 139
      Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      сегодня , 11:01 Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      1
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      сегодня , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      Віталій Дейнега 58
      День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
      сегодня , 10:02 День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
      Юлія Михайлова 398
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Военный фельдшер занял место пулеметчика и уничтожил огневую точку врага
       6 июня , 20:03
      Боевики и в канун Пасхи не прекращают провокации, — пресс-центр АТО
       12 апреля 2015 , 09:21
      Полицейские получили новенькие Suzuki Vitara
       23 августа , 15:09
      VW Group лишилась экс-главы Audi
       4 октября , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук