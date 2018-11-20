"Реконструкция" имени Поплавского: вместо студенческого жилья - квартиры для родственников

Земельный участок на столичном Печерске, выделенный государственному вузу - Киевскому национальному университету культуры и искусств - под студенческое общежитие, застроен очередным жилым комплексом. Квартиры в нем раскупили родственники известных политиков.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Журналист Антон Столяров в расследовании "ЖК" Ректорский "для программы" Наши деньги с Денисом Бигусомом "установил, что общежития государственного Киевского национального университета культуры и искусств, ректором которого является народный депутат Украины Михаил Поплавский, выглядят ужасно - с тараканами, клещами и переполненными комнатами, в которых проживают по шесть или даже восемь студентов. На 60 жителей - в лучшем случае одна плита и две душевых.



Более трех гектаров земли выделили университету для строительства общежитий

Проблемы студентов должны были решиться после того, как в начале 2000-х Киевский городской совет выделил университета три земельных участка общей площадью 3,5 гектара на Печерских холмах по улице Евгения Коновальца, 36. Точно их целевое назначение звучало так: "Для строительства и обслуживания учебных корпусов, общежития и жилого дома ". Но в итоге на этой территории выросли три жилых дома и бизнес-центр.



Иван Куровский – экс-нардеп от "Батькивщины" и "Партии регионов"

Застройщиком все время являлось ООО "Житло-Буд" экс-нардепа от "Батькивщины" и "Партии регионов" Ивана Куровского. В том, что строят именно учебные корпуса и общежития - университет и застройщик уверяли до последнего. Например, чтобы избежать уплаты взноса в создание инфраструктуры, Киевсовете они описывали строительство как учебный корпус на почти 5000 мест и "общежитие для аспирантов и студентов с подземным паркингом".

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О двух домах, которые появились на земле под общежитие, журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусомом" рассказывали еще в 2014 году. Весной 2015 прокуратура Печерского района даже открыла против Киевского национального университета культуры и искусств уголовное производство за самовольное строительство. Однако, чем дальше окончилось в деле - неизвестно. В прокуратуре отказались хоть что-то рассказать об этом расследовании. А вот на выделенном под общежитие земли за это время вырос еще один жилой комплекс.

Мы когда вступили, нам сказали, что это будет еще одно общежитие, в котором мы будем жить. Но когда достроили, сказали, что это будет общежитие для иностранных студентов. Я не знаю, какие к нам должны приезжать иностранные студенты, в университете их нет и не было,

- рассказала бывшая студентка КНУКиИ Наталья Слободян.

По документам строительство также было оформлено как реконструкция с расширением основного корпуса студенческого общежития. Но в результате в эксплуатацию был сдан очередной жилой дом. 75 квартир в нем переданы на баланс университета, однако не используются для проживания студентов, еще 234 квартиры - проданы.



75 квартир – на балансе университета, однако не у студентов, а еще 234 квартиры - проданы

Два нежилых помещения общей площадью 630 квадратных метров приобрела сестра нардепа Антона Яценко, который уже неоднократно становился фигурантом расследований "Наших денег с Денисом Бигусом". Дарья Яценко никогда не занималась каким-то серьезным бизнесом, только числилась среди учредителей 12 общественных организаций, вовлеченных в коррупционную схему с "Тендерной палатой".



Два помещения в 630 квадратных метров приобрела сестра нардепа Антона Яценко

Также в доме образовалось целое представительство лиц, связанных с членами "Радикальной партии". На мать Олега Ляшко здесь оформлена квартира площадью 77,5 "квадрата". Еще одно 100-метровое помещение приобрел 24-летний Даниэль Лайс, с которым в прошлом году Ляшко замечали на отдыхе в Австрии.



На мать Олега Ляшко здесь оформлена квартира площадью 77,5 "квадрата"

Двухкомнатной квартирой площадью 106,6 в новостройке обладает и Оксана Лозовая - мать народного депутата и соратника Ляшко Андрея Лозового. Женщина работает заведующим отделением педиатрии в Ровненской областной детской больницы и по совместительству является депутатом Ровенского облсовета. Согласно декларации за 2017, ее официальная зарплата составляла около 5 500 гривен в месяц.



Квартирой в новостройке обладает и иметь нардепа и соратника Ляшко Андрея Лозового

В марте этого года восемь квартир на Евгения Коновальца, 36-Е по договорам дарения отошли и сыну народного депутата от "Народного фронта" Руслана Лукьянчука. Общая площадь подарков - почти 400 квадратных метров, а цена достигает 14 миллионов гривен.



Восемь квартир отошли и сыну депутата от "Народного фронта" Руслана Лукьянчука

Владелицей двух нежилых помещений и четырех квартир здесь также является дочь бывшего заместителя главы администрации президента Януковиче, а ныне депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря. Всего за последние три года 21-летняя Елизавета Чмырь скупила 12 столичных квартир. Прокуратура подозревает, что эта недвижимость была на самом деле приобретена ее отцом, и в рамках расследования уголовного дела против Юрия Чмыря на нее наложен арест.



За три года 21-летняя Елизавета Чмырь скупила 12 столичных квартир

Комментарий ректора КНУКиИ и по совместительству народного депутата Михаила Поплавского о том, как на земле, выделенной под строительство общежития, растут только жилые дома и офисные центры, не удалось получить ни через университетскую приемную, ни через электронные письма на почту Поплавского, ни по прямым телефонным номерам.

Напомним, еще в ноябре 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура начала два уголовных производства в отношении народного депутата Антона Яценко. Оба дела открыты на основании информации из сюжета "Тестесховище" Леси Ивановой для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом". Журналисты выяснили, что на тестя Яценко, причастного к ряду коррупционных схем национального масштаба, записан дворец на 1 500 квадратных метров и ряд элитных квартир и коммерческой недвижимости.