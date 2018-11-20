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      "Реконструкція" імені Поплавського: замість студентського житла – квартири для родичів депутатів

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      "Реконструкція" імені Поплавського
      "Реконструкція" імені Поплавського / bihus.info

      Земельна ділянка на столичному Печерську, виділена державному вишу - Київському національному університету культури і мистецтв - під студентський гуртожиток, забудована черговим житловим комплексом. Квартири у ньому розкупили родичі відомих політиків.

      Про це повідомляє Bihus.Info.

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      Журналіст Антон Столяров у розслідуванні "ЖК "Ректорський" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановив, що гуртожитки державного Київського національного університету культури і мистецтв, ректором якого є народний депутат України Михайло Поплавський, виглядають жахливо – з тарганами, кліщами і переповненими кімнатами, у яких мешкають по шість чи й вісім студентів. На 60 мешканців – у кращому випадку одна кухонна плита і дві душових.


      Понад три гектари землі виділили університету для будівництва гуртожитків

      Проблеми студентів мали вирішитися після того, як на початку 2000-х Київська міська рада виділила університету три земельних ділянки загальною площею 3,5 гектари на Печерських пагорбах по вулиці Євгена Коновальця, 36. Точно їх цільове призначення звучало так: "Для будівництва та обслуговування навчальних корпусів, гуртожитку та житлового будинку". Але в підсумку на цій території виросли три житлових будинки та бізнес-центр.


      Іван Куровський – екс-нардеп від "Батьківщини" та "Партії регіонів"

      Забудовником весь час було ТОВ "Житло-Буд" екс-нардепа від "Батьківщини" та "Партії регіонів" Івана Куровського. У тому, що будують саме навчальні корпуси і гуртожитки – університет і забудовник запевняли до останнього. Наприклад, щоб уникнути сплати внеску у створення інфраструктури, Київраді вони описували будівництво як навчальний корпус на майже 5000 місць і "гуртожиток для аспірантів і студентів із підземним паркінгом".

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      Про перші два будинки, що з'явилися на землі під гуртожиток, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповідали ще у 2014 році. Навесні 2015 року прокуратура Печерського району навіть відкрила проти Київського національного університету культури і мистецтв кримінальне провадження за самовільне будівництво. Проте, що далі трапилося у справі – невідомо. У прокуратурі відмовилися хоч щось розповісти про це розслідування. А от на виділеній під гуртожиток землі за цей час виріс ще один житловий комплекс.

      Ми коли вступили, нам сказали, що це буде ще один гуртожиток, в якому ми будемо жити. Але коли його добудували, то сказали, що це буде гуртожиток для іноземних студентів. Я не знаю, які до нас мали приїжджати іноземні студенти, в університеті їх нема й не було, 
      – розповіла колишня студентка КНУКіМ Наталка Слободян.

      По документах будівництво також було оформлене як реконструкція з розширенням основного корпусу студентського гуртожитку. Але в результаті в експлуатацію був зданий черговий житловий будинок. 75 квартир у ньому передані на баланс університету, однак не використовуються для проживання студентів, ще 234 помешкання – продані.


      75 квартир – на балансі університету, однак не у студентів, а ще 234 помешкання – продані

      Два нежитлових приміщення загальною площею 630 квадратних метрів придбала сестра нардепа Антона Яценка, який уже неодноразово ставав фігурантом розслідувань "Наших грошей з Денисом Бігусом". Дар'я Яценко ніколи не займалася якимось серйозним бізнесом, лише значилася серед засновників 12 громадських організацій, залучених у корупційну схему з "Тендерною палатою".


      Два приміщення у 630 квадратних метрів придбала сестра нардепа Антона Яценка

      Також у будинку утворилося ціле представництво осіб, пов'язаних із членами "Радикальної партії". На матір Олега Ляшка тут оформлена квартира площею 77,5 "квадрати". Ще одне 100-метрове помешкання придбав 24-річний Даніель Лайс, з яким минулого року Ляшка помічали на відпочинку в Австрії.


      На матір Олега Ляшка тут оформлена квартира площею 77,5 "квадрати"

      Двокімнатною квартирою площею 106,6 у новобудові володіє і Оксана Лозова – мати народного депутата і соратника Ляшка Андрія Лозового. Жінка працює завідувачем відділення педіатрії у Рівненській обласній дитячій лікарні і за сумісництвом є депутатом Рівненської облради. Згідно з декларацією за 2017 рік, її офіційна зарплатня складала близько 5,5 тисяч гривень на місяць.


      Квартирою у новобудові володіє і мати нардепа й соратника Ляшка Андрія Лозового

      У березні цього року вісім квартир на Євгена Коновальця, 36-Е по договорах дарування відійшли і синові народного депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука. Загальна площа подарунків – майже 400 квадратних метрів, а ціна сягає 14 мільйонів гривень.


      Вісім квартир відійшли і синові депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука

      Власницею двох нежитлових приміщень і чотирьох квартир тут є також донька колишнього заступника голови адміністрації президента часів Януковича, а нині депутата Сумської обласної ради Юрія Чмиря. Загалом за останні три роки 21-річна Єлизавета Чмирь скупила 12 столичних квартир. Прокуратура підозрює, що ця нерухомість була насправді придбана її батьком і в рамках розслідування кримінальної справи проти Юрія Чмиря на неї накладено арешт.


      За три роки 21-річна Єлизавета Чмирь скупила 12 столичних квартир

      Коментар ректора КНУКіМ і за сумісництвом народного депутата Михайла Поплавського щодо того, як на землі, виділеній під будівництво гуртожитку, зростають лише житлові будинки і офісні центри, не вдалося отримати ані через університетську приймальню, ані через електронні листи на пошту Поплавського, ані за прямими телефонними номерами.

      Нагадаємо, ще у листопаді 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала два кримінальних провадження щодо народного депутата Антона Яценка. Обидві справи відкриті на підставі інформації з сюжету "Тестесховище" Лесі Іванової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Журналісти з'ясували, що на тестя Яценка, причетного до низки корупційних схем національного масштабу, записаний палац на 1500 квадратних метрів і низка елітних квартир та комерційної нерухомості. 

      Теги: Корупція Новини України Розслідування Михайло Поплавський Яценко Антон Володимирович Олег Ляшко
      Джерело: 24 Канал
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