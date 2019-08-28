Скрытый особняк и множество ресторанов: какой недвижимостью владеет Михаил Поплавский

Михаил Поплавский – народный артист, депутат и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. На досрочных выборах в Верховную Раду он возглавил список "Аграрной партии", которая не прошла в парламент нового созыва.

27 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало в отношении Михаила Поплавского уголовное производство. Речь идет о возможном недостоверном декларировании нардепом 8-го созыва – подозревают, что он не указал в декларации жилой дом площадью 1 067 метров квадратных. Недвижимость 24 напомнит, что известно об элитных имениях "поющего" экс-ректора.

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Что нужно знать о Михаиле Поплавском?

Впервые народным депутатом стал в 2002 году (выдвигался от избирательного округа в Кировоградской области). Тогда же он был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности. В течение 2002-2005 годов Поплавский был членом депутатских фракций "Единая Украина" и "Трудовая Украина".

В 2014 году он снова решил идти в парламент как нардеп-самовыдвиженец по одномандатному округу на Черкасщине. Тогда на парламентских выборах Поплавский вошел в депутатскую группу "Воля народа", в которой находится и сейчас. И вот в 2019 году нардеп решил повторно принимать участие во внеочередных парламентских выборах – теперь от "Аграрной партии".

Недвижимость знаменитого ректора

В декларации Поплавского указана информация только об одной скромной квартире на Позняках в Киеве, площадью 75,8 метров квадратных. Также бывший ректор задекларировал несколько земельных участков, общей площадью почти 4 гектара.

Однако, как выяснили журналисты Bihus.Info, у Поплавского есть загородный дом в Бортничах под Киевом, площадью более 1000 квадратных метров, не отраженный в его декларации. Кроме того, на участке есть собственная сауна и частное озеро.



Журналисты нашли незадекларированный дом Поплавского на Google-картах

В расследовании говорится о том, что участок арендует проректор Киевского национального университета культуры и искусств Наталья Гайсинюк, а сам дом записан на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного. Однако местные жители подтверждают, что фактическим собственником этого имущества является именно Михаил Поплавский.

Сам же Поплавский регулярно выкладывает фотографии на фоне этого дома в своих официальных аккаунтах в Facebook и Instagram с хештегом "дом".



Кандидат в депутаты постоянно публикует фото с хештегом "дом"

Отметим, что по обращению юристов, Национальное агентство по предотвращению коррупции пообещало проверить декларацию кандидата в депутаты Михаила Поплавского.

Скандал с Поплавским относительно земли возле КНУКиИ

Известно, что Михаил Поплавский длительное время был ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Журналисты программы "Наши деньги" уверяют, что кандидат в депутаты застроил элитным жильем участок, который выделили под строительство учебных корпусов и общежития для студентов.

Расследователи показали, что адрес здания Киевского национального университета культуры и искусств, которое называлось "помещением для обучения студентов", на улице Щорса, 36-В, на самом деле является жилой высоткой, в которой живут люди, приближенные к Поплавскому.



Свыше трех гектаров земли выделили университету для строительства общежитий

Так, двухкомнатную квартиру в доме есть у Мирославы Владимировны Поплавской. Такие же инициалы у племянницы Михаила Поплавского, кандидата в Киевсовет и работницы юридического отдела Киевского национального университета культуры и искусств. Также в перечне владельцев недвижимости есть фамилии, идентичные фамилиям ректоров и преподавателей КНУКиИ.

Однако, самого нардепа и экс-ректора Михаила Поплавского в перечне владельцев недвижимости на Щорса, 36-В нет.

Расследование о недвижимости Михаила Поплавского: смотрите видео

Поплавский владеет сетью ресторанов

Кандидат в депутаты Михаил Поплавский также является владельцем нескольких ресторанов. Эту информацию он не скрывает – фото опубликованы на его официальном сайте. Так, "поющий" экс-ректор владеет сетью ресторанов "Батьківська хата", "Кропива", "Вареники" и другие.

Рестораны Михаила Поплавского: смотрите фото

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