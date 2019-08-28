16:30
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Скрытый особняк и множество ресторанов: какой недвижимостью владеет Михаил Поплавский

      1025 Читати новину українською
      Недвижимость Михаила Поплавского - скрытый особняк и рестораны
      Какой недвижимостью владеет Михаил Поплавский / Коллаж 24 канала

      Михаил Поплавский – народный артист, депутат и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. На досрочных выборах в Верховную Раду он возглавил список "Аграрной партии", которая не прошла в парламент нового созыва.

      27 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало в отношении Михаила Поплавского уголовное производство. Речь идет о возможном недостоверном декларировании нардепом 8-го созыва – подозревают, что он не указал в декларации жилой дом площадью 1 067 метров квадратных. Недвижимость 24 напомнит, что известно об элитных имениях "поющего" экс-ректора.

      По теме: Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных поместьях ее семьи

      Что нужно знать о Михаиле Поплавском?

      Впервые народным депутатом стал в 2002 году (выдвигался от избирательного округа в Кировоградской области). Тогда же он был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности. В течение 2002-2005 годов Поплавский был членом депутатских фракций "Единая Украина" и "Трудовая Украина".

      В 2014 году он снова решил идти в парламент как нардеп-самовыдвиженец по одномандатному округу на Черкасщине. Тогда на парламентских выборах Поплавский вошел в депутатскую группу "Воля народа", в которой находится и сейчас. И вот в 2019 году нардеп решил повторно принимать участие во внеочередных парламентских выборах – теперь от "Аграрной партии".

      Недвижимость знаменитого ректора

      В декларации Поплавского указана информация только об одной скромной квартире на Позняках в Киеве, площадью 75,8 метров квадратных. Также бывший ректор задекларировал несколько земельных участков, общей площадью почти 4 гектара.

      Однако, как выяснили журналисты Bihus.Info, у Поплавского есть загородный дом в Бортничах под Киевом, площадью более 1000 квадратных метров, не отраженный в его декларации. Кроме того, на участке есть собственная сауна и частное озеро.

      Незадекларований будинок Поплавського
      Журналисты нашли незадекларированный дом Поплавского на Google-картах

      В расследовании говорится о том, что участок арендует проректор Киевского национального университета культуры и искусств Наталья Гайсинюк, а сам дом записан на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного. Однако местные жители подтверждают, что фактическим собственником этого имущества является именно Михаил Поплавский.

      Сам же Поплавский регулярно выкладывает фотографии на фоне этого дома в своих официальных аккаунтах в  Facebook и Instagram с хештегом "дом".

      Кандидат у депутати постійно публікує фото з хештегом
      Кандидат в депутаты постоянно публикует фото с хештегом "дом"

      Отметим, что по обращению юристов, Национальное агентство по предотвращению коррупции пообещало проверить декларацию кандидата в депутаты Михаила Поплавского.

      Скандал с Поплавским относительно земли возле КНУКиИ

      Известно, что Михаил Поплавский длительное время был ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Журналисты программы "Наши деньги" уверяют, что кандидат в депутаты застроил элитным жильем участок, который выделили под строительство учебных корпусов и общежития для студентов.

      Расследователи показали, что адрес здания Киевского национального университета культуры и искусств, которое называлось "помещением для обучения студентов", на улице Щорса, 36-В, на самом деле является жилой высоткой, в которой живут люди, приближенные к Поплавскому.

      Понад три гектари землі виділили університету для будівництва гуртожитків
      Свыше трех гектаров земли выделили университету для строительства общежитий

      Так, двухкомнатную квартиру в доме есть у Мирославы Владимировны Поплавской. Такие же инициалы у племянницы Михаила Поплавского, кандидата в Киевсовет и работницы юридического отдела Киевского национального университета культуры и искусств. Также в перечне владельцев недвижимости есть фамилии, идентичные фамилиям ректоров и преподавателей КНУКиИ.

      Однако, самого нардепа и экс-ректора Михаила Поплавского в перечне владельцев недвижимости на Щорса, 36-В нет.

      Расследование о недвижимости Михаила Поплавского: смотрите видео

      Поплавский владеет сетью ресторанов

      Кандидат в депутаты Михаил Поплавский также является владельцем нескольких ресторанов. Эту информацию он не скрывает – фото опубликованы на его официальном сайте. Так, "поющий" экс-ректор владеет сетью ресторанов "Батьківська хата", "Кропива", "Вареники" и другие.

      Рестораны Михаила Поплавского: смотрите фото

      Читайте также: Ахметов строит роскошный особняк под Киевом за деньги от "Роттердам+": фото и видео

      blog_ava
      Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
      сегодня
      2139
      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Новости недвижимости Украины е-декларирование Елитная недвижемость Звездная недвижимость Михаил Поплавский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      сегодня , 16:00 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      425
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сегодня , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 4384
      Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      сегодня , 14:44 Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      310
      Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      сегодня , 13:30 Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      115
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сегодня , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 554
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук