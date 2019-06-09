17:47
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Список Аграрной партии возглавил Михаил Поплавский: кто еще будет кандидатом в депутаты в Раду

      104 Читати новину українською
      Аграрная партия объявила свой список кандидатов в народные депутаты
      Аграрная партия объявила свой список кандидатов в народные депутаты / АПУ

      Аграрная партия Украины объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады. На внеочередном съезде 9 июня делегаты решили, что избирательный список возглавит ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

      Аграрная партия провела съезд, на котором представила список кандидатов в народные депутаты. Известно, что всего в списке партии – 179 человек.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      В первую пятерку списка Аграрной партии вошли:

      ► Михаил Поплавский, народный депутат, ректор Киевского национального университета культуры и искусств

      ► Лилия Бортич, член политсовета Аграрной партии Украины

      ► Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета

      ► Анна Мадей, журналистка, глава молодежного крыла партии

      ► Владимир Шушкевич, политик, депутат Верховной Рады третьего созыва

      Также в топ-10 списке АПУ Сергей Гайдай, Наталья Веровчук, Сергей Иващук, Олег Николенко и Александр Луцкий.

      Что известно об Аграрной партии Украины?Украинская политическая партия, основанная в 1996 году. По результатам местных выборов осенью 2015 года партия заняла пятое место по количеству депутатов, проведенных в местные органы власти.

      Избиратель Аграрной партии, как озвучили на съезде партийные лидеры – это "одноэтажная Украина": поселки, городки и хутора, куда не доходят почтенные социологи. Поэтому, мол, реальные рейтинги партии – выше.

      Аграрная партия Украины победит на досрочных выборах в Верховную Раду, потому что имеет отличное резюме и доверие людей,
      – заявил глава избирательной кампании Аграрной партии Украины Олег Корбан.

      парламентські вибори Україна рейтинги партій Верховна Рада вибори 2019
      Рейтинг партий по состоянию на начало июня: инфографика 24 канала

      blog_ava
      Меню на пикник: 14 рецептов блюд, которые можно приготовить на природе
      сегодня
      145389
      Теги: Новости политики Новости Украины Михаил Поплавский Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Аграрная партия Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сегодня , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 3250
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сегодня , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 529
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 1086
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      сегодня , 09:05 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      774
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      сегодня , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      Блог Соцмережі 1458
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук