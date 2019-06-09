Список Аграрной партии возглавил Михаил Поплавский: кто еще будет кандидатом в депутаты в Раду

Аграрная партия Украины объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады. На внеочередном съезде 9 июня делегаты решили, что избирательный список возглавит ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

Аграрная партия провела съезд, на котором представила список кандидатов в народные депутаты. Известно, что всего в списке партии – 179 человек.

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В первую пятерку списка Аграрной партии вошли:

► Михаил Поплавский, народный депутат, ректор Киевского национального университета культуры и искусств

► Лилия Бортич, член политсовета Аграрной партии Украины

► Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета

► Анна Мадей, журналистка, глава молодежного крыла партии

► Владимир Шушкевич, политик, депутат Верховной Рады третьего созыва

Также в топ-10 списке АПУ Сергей Гайдай, Наталья Веровчук, Сергей Иващук, Олег Николенко и Александр Луцкий.

Что известно об Аграрной партии Украины?Украинская политическая партия, основанная в 1996 году. По результатам местных выборов осенью 2015 года партия заняла пятое место по количеству депутатов, проведенных в местные органы власти.

Избиратель Аграрной партии, как озвучили на съезде партийные лидеры – это "одноэтажная Украина": поселки, городки и хутора, куда не доходят почтенные социологи. Поэтому, мол, реальные рейтинги партии – выше.

Аграрная партия Украины победит на досрочных выборах в Верховную Раду, потому что имеет отличное резюме и доверие людей,

– заявил глава избирательной кампании Аграрной партии Украины Олег Корбан.



Рейтинг партий по состоянию на начало июня: инфографика 24 канала