Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов летело на Украину ночью 9 апреля?

Российская атака против Украины началась в 18:00 8 апреля и продолжалась вплоть до утра 9 апреля. За то время в украинском небе зафиксировали 119 ударных дронов различных типов, в частности "Гербера" и "Италмас". Из них около 70 единиц – "Шахеды".

Воздушную атаку врага отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:00 было сбито или нейтрализовано 99 вражеских ударных дронов. Однако есть и попадания. На 11 локациях прилетело 16 беспилотников. Еще на четырех состоялось падение обломков.

Воздушные силы отметили, что атака на Украину продолжается до сих пор – в небе до сих пор несколько вражеских дронов.

