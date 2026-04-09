Враг пытается продвигаться вперед инфильтрационными группами, однако Силы обороны оперативно уничтожают противника еще на подходе. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Смотрите также У России амбициозные планы: Палиса сказал, есть ли сейчас условия для перелома в войне

Как изменилась ситуация на фронте?

Вражеские войска не оставляют попыток достичь успеха хотя бы на одном из направлений фронта, однако существенных результатов это не приносит.

В течение 7 и 8 апреля Россия атаковала в Сумской и Курской области, в частности вблизи Сопича, Мирополье, Глушкова. В Курской области – вблизи Кучерова. Аналитики отметили, что на этом участке фронта враг продвинуться не смог.

Зато оккупантам удалось проникнуть на север Харьковской области. В то же время эта операция по инфильтрации не изменила контроль над местностью. Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны атаковали здание в центре Вильчи, которое ранее оккупировал враг.



Ситуация на севере Харьковской области / Карта ISW

На Купянском направлении продвижений вражеской армии также не зафиксировано. По данным за 7 апреля, украинские войска обстреляли российские позиции на юге Куриловки, которые они заняли после инфильтрации в населенный пункт.

8 апреля российские войска продолжали наступательные операции к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и Твердохлебово, но не продвинулись вперед.

На Славянском направлении оккупационная армия также не смогла продвинуться вперед. Зато, по данным российских военкоров, украинские войска контратаковали в северной Никифоровке и в Федоровке Второй – обе на юго-восток от Славянска.

8 апреля вражеские войска продолжали наступательные операции на тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли. Милблогеры России утверждают, что их армия продвинулась вблизи Минковки, тогда как Силы обороны контратаковали у самой Константиновки.

Еще один российский милблогер утверждал, что российские войска 7 апреля провели наступательные операции к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса и северо-восточнее Доброполья в направлении Кучеров Яр, но аналитики ISW не имеют доказательств, чтобы оценить любой прогресс на этом направлении.

В то же время Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, в частности восток от Молодецкого, что к юго-западу от Покровска. И, по информации российского милблогера, контратаковали вблизи Гришиного и Молодецкого, что на юго-запад от Покровска. Между тем оккупанты осуществляют инфильтрацию на севере Гришино, однако контроль над местностью или край зоны боевых действий не изменился.



Ситуация вблизи Покровска / Карты ISW

В течение 7 и 8 апреля российские войска продолжали наступление вблизи самой Новопавловки, вблизи Муравки, Дачного и Филиала. Впрочем, успеха не достигли.

На Александровском направлении также продолжались бои, впрочем продвижений вперед не зафиксировано. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали в направлении Добропасова и Гай.

Изменений в контроле территории на Гуляйпольском направлении не произошло.

Аналогичная ситуация и на западе Запорожской области.

На Херсонском направлении 7 апреля российские войска продолжали ограниченные наземные операции, но не продвинулись вперед.

Ситуация на фронте на 9 апреля: смотрите карты ISW

Какие потери понесла Россия из-за незначительных успехов на фронте?