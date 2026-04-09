Ворог намагається просуватись вперед інфільтраційними групами, однак Сили оборони оперативно знищують противника ще на підході. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилась ситуація на фронті?

Ворожі війська не полишають спроб досягти успіху хоча б на одному з напрямків фронту, однак суттєвих результатів це не приносить.

Впродовж 7 та 8 квітня Росія атакувала в Сумській та Курській областях, зокрема поблизу Сопича, Миропілля, Глушкова. У Курській області – поблизу Кучерова. Аналітики зауважили, що на цій ділянці фронту ворог просунутись не зміг.

Натомість окупантам вдалось проникнути на північ Харківської області. Водночас ця операція з інфільтрації не змінила контроль над місцевістю. Геолокаційні кадри показують, що Сили оборони атакували будівлю в центрі Вільчі, яку раніше окупував ворог.



Ситуація на півночі Харківської області / Карта ISW

На Куп'янському напрямку просувань ворожої армії також не зафіксовано. За даними за 7 квітня, українські війська обстріляли російські позиції на півдні Курилівки, які вони зайняли після інфільтрації у населений пункт.

8 квітня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Борової поблизу Новоплатонівки та на південний схід від Борової поблизу Греківки та Твердохлібового, але не просунулися вперед.

На Слов'янському напрямку окупаційна армія також не змогла просунутись вперед. Натомість, за даними російських воєнкорів, українські війська контратакували у північній Никифорівці та у Федорівці Другій – обидві на південний схід від Слов'янська.

8 квітня ворожі війська продовжували наступальні операції на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого прогресу не досягли. Мілблогери Росії стверджують, що їхня армія просунулась поблизу Мінківки, тоді як Сили оборони контратакували біля самої Костянтинівки.

Ще один російський мілблогер стверджував, що російські війська 7 квітня провели наступальні операції на схід від Добропілля поблизу Нового Донбасу та на північний схід від Добропілля у напрямку Кучерів Яр, але аналітики ISW не мають доказів, аби оцінити будь-який прогрес на цьому напрямку.

Водночас Сили оборони України просунулись на Покровському напрямку, зокрема схід від Молодецького, що на південний захід від Покровська. Та, за інформацією російського мілблогера, контратакували поблизу Гришиного та Молодецького, що на південний захід від Покровська. Тим часом окупанти здійснюють інфільтрацію на півночі Гришиного, однак контроль над місцевістю чи край зони бойових дій не змінився.



Ситуація поблизу Покровська / Карти ISW

Впродовж 7 та 8 квітня російські війська продовжували наступ поблизу самої Новопавлівки, поблизу Муравки, Дачного та Філії. Втім, успіху не досягнули.

На Олександрівському напрямку також тривали бої, втім просувань вперед не зафіксовано. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували у напрямку Добропасове та Гай.

Змін у контролі території на Гуляйпільському напрямку не відбулось.

Аналогічна ситуація й на заході Запорізької області.

На Херсонському напрямку 7 квітня російські війська продовжували обмежені наземні операції, але не просунулися вперед.

