Лише за миинулу добу Сили оборони ліквідували 1 040 окупантів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Як втрати ворога на 9 квітня?

За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:

особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб;

танків – 11 847 (+1);

бойових броньованих машин – 24 370 (+2);

артилерійських систем – 39 689 (+64);

РСЗВ –1 724 (+1);

засобів ППО – 1 341 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 332 (+229);

спеціальної техніки – 4 119 (+2).



Втрати окупантів на 9 квітня 2026 року / Інфографіка Генштабу

