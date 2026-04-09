Лише за миинулу добу Сили оборони ліквідували 1 040 окупантів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Як втрати ворога на 9 квітня?
За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:
- особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб;
- танків – 11 847 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 370 (+2);
- артилерійських систем – 39 689 (+64);
- РСЗВ –1 724 (+1);
- засобів ППО – 1 341 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 332 (+229);
- спеціальної техніки – 4 119 (+2).
Втрати окупантів на 9 квітня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Про які втрати ще відомо?
6 квітня спецпризначенці ГУР за допомогою безпілотників розтрощили останній російський залізничний пором "Славянін". Судно перебувало у Керченській протоці.
8 квітня у окупованій Феодосії лунали вибухи. Місцеві припускають, що під прицілом опинилась нафтобаза – важлива логістична точка у забезпеченні окупантів пально-мастильними матеріалами. Згодом інформацію підтвердив "Мадяр", зазначивши, що внаслідок атаки Сил оборони було пошкоджено резервуари з паливом.
Того ж дня на ТОТ Луганщини ворог втратив склади матеріально-технічного забезпечення в районі Суходільська та склади БпЛА разом із пунктом передполітної підготовки дронів у Степному на Донеччині.