Про це 8 квітня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Дивіться також Дрони влучили у нафтобазу у Феодосії: повідомляють про вибухи і пожежу

Які наслідки ударів по об'єктах ворога на ТОТ?

"Мадяр" проінформував, що українські бійці завдали серії ударів по об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, у СБС ЗСУ підтвердили удар по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, що у Криму. Оператори 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" уразили резервуари із паливом.

Окремо українські дрони вгатили по зенітних ракетних комплексах "Бук-М3" та "Тор-М2" на Запоріжжі та Донеччині.

Також під прицілом ЗСУ була рідкісна радіолокаційна станція "Зоопарк-1М". "Мадяр" уточнив, що це комплекс контрбатарейної боротьби із високою точністю.

Водночас на Луганщині росіяни втратили склади матеріально-технічного забезпечення в районі Суходільська. А також склади БпЛА та пункт передполітної підготовки дронів у Степному на Донеччині.

Нещодавні втрати ворога