Лише протягом минулої доби ворог втратив 1030 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Наступ у лоб, – оглядач пояснив задум Росії на весняно-літню кампанію

Які втрати у Рсії 8 квітня?

З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:

  • особового складу – близько 1 306 500 (+1030) осіб;
  • танків – 11 846 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 368 (+4);
  • артилерійських систем – 39 635 (+63);
  • РСЗВ – 1 723 (+1);
  • засобів ППО – 1 341 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 225 301 (+1 960);
  • крилатих ракет – 4 517 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 88 103 (+241);
  • спеціальної техніки – 4 117 (+2).

Яких втрат завдають росіянам?

  • Нещодавно на Південно-Слобожанському напрямку українські сили уразили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", а також електроскутер і мотоцикл, які ворог використовував для швидкого переміщення.

  • Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі стався серйозний удар по місцях дислокації російських військ, там горіла техніка та вивозили поранених. Ймовірно, серед уражених об'єктів могли бути системи ППО.

  • До слова, також українські військові завдали удару по порту у Новоросійську Краснодарського краю. Однак перед тим на протилежному напрямку були атаковані російські порти у Ленінградській області.