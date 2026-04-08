Лише протягом минулої доби ворог втратив 1030 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також Наступ у лоб, – оглядач пояснив задум Росії на весняно-літню кампанію
Які втрати у Рсії 8 квітня?
З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:
- особового складу – близько 1 306 500 (+1030) осіб;
- танків – 11 846 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 368 (+4);
- артилерійських систем – 39 635 (+63);
- РСЗВ – 1 723 (+1);
- засобів ППО – 1 341 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 225 301 (+1 960);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 103 (+241);
- спеціальної техніки – 4 117 (+2).
Втрати окупантів на 8 квітня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Яких втрат завдають росіянам?
Нещодавно на Південно-Слобожанському напрямку українські сили уразили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", а також електроскутер і мотоцикл, які ворог використовував для швидкого переміщення.
Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі стався серйозний удар по місцях дислокації російських військ, там горіла техніка та вивозили поранених. Ймовірно, серед уражених об'єктів могли бути системи ППО.
До слова, також українські військові завдали удару по порту у Новоросійську Краснодарського краю. Однак перед тим на протилежному напрямку були атаковані російські порти у Ленінградській області.