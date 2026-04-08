Про це повідомили у МВС України.

Яких втрат ворогу завдали на Південно-Слобожанському напрямку?

У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "СТРІКС" уразила протитанковий ракетний комплекс "Фагот", а також електроскутер і мотоцикл, які ворог використовував для швидкого переміщення.

Крім того, під удар потрапили вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники, що перебували в засідці.

Свою роботу військові зафільмували на відео.

РУБпАК "СТРІКС" відпрацювала по ворогу на Південно-Слобожанському напрямку

