Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Спочатку майор писав про ураження корабля "Адмірал Григорович", але згодом уточнив, що це було все ж судно "Адмірал Макаров".

Дивіться також Російський танкер дрейфує в Середземному морі: ЗМІ пишуть про загрозу вибуху

Що відомо про удар по фрегату "Адмірал Макаров"?

"Мадяр" розповів, що операцію з удару по фрегату "Адмірал Макаров" реалізували "птахи" 1 Окремого центру безпілотних систем, а спланували та координували – фахівці зі СБУ. Ступінь пошкоджень ще встановлює розвідка.

Роберт Бровді наголосив, що пуски ракет ППО здійснювали безпосередньо з борту фрегата під час заходу на ціль, але це не завадило підбити судно окупантів.

За словами "Мадяра", губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв прокоментував нічну пожежу в порту "Шесхаріс", зазначивши, що "уламки безпілотників виявилися…", що можна сприймати як непряме визнання атаки.

Також "птахи" 413 окремого полку безпілотних систем "Рейд" уразили плавучу бурову установку "Сиваш". Цю операцію було здійснено разом із силами глибинного ураження ВМС.

Як відпрацювали Сили безпілотних систем по фрегату "Адмірал Макаров" та буровій установці "Сиваш" / Відео з фейсбуку Роберта "Мадяра" Бровді

Що відомо про фрегат "Адмірал Макаров"?

"Адмірал Макаров" – військовий фрегат проєкту "Буревісник" військово-морського флоту Росії. Судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та ЗРК "Штиль-1".

Фрегат став основним бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії після знищення крейсера "Москва" у 2022 році. По суті, це був останній цілий ракетний фрегат Росії з "Калібрами" у Чорному морі.

Фрегат "Адмірал Макаров" було закладено 29 лютого 2012 року на стапелі суднобудівного заводу "Янтар" у Калінінграді.



В експлуатацію судно було введено у 2017 році. "Адмірал Макаров" призначений для протичовнової та протиповітряної оборони, а також для завдання ударів крилатими ракетами.

Швидкість корабля – 30 вузлів. Автономність – 30 діб. Дальність плавання – 4 850 миль за швидкості 14 вузлів. Екіпаж – 180 осіб та 20 морських піхотинців.

Найменований на честь віцеадмірала Російського імператорського флоту Степана Йосиповича Макарова.

До речі, Сили оборони України вже пошкоджували фрегат "Адмірал Макаров" під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську 2 березня 2026 року.

Нещодавно Україна знищила російське судно в Ленінградській області