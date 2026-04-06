Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Сначала майор писал о поражении корабля "Адмирал Григорович", но впоследствии уточнил, что это было все же судно "Адмирал Макаров".

Что известно об ударе по фрегату "Адмирал Макаров"?

"Мадяр" рассказал, что операцию по удару по фрегату "Адмирал Макаров" реализовали "птицы" 1 Отдельного центра беспилотных систем, а спланировали и координировали – специалисты из СБУ. Степень повреждений еще устанавливает разведка.

Роберт Бровди отметил, что пуски ракет ПВО осуществляли непосредственно с борта фрегата при заходе на цель, но это не помешало подбить судно оккупантов.

По словам "Мадяра", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ночной пожар в порту "Шесхарис", отметив, что обломки беспилотников оказались…, что можно воспринимать как косвенное признание атаки.

Также "птицы" 413 отдельного полка беспилотных систем "Рейд" поразили плавучую буровую установку "Сиваш". Эта операция была осуществлена вместе с силами глубинного поражения ВМС.

Как отработали Силы беспилотных систем по фрегату "Адмирал Макаров" и буровую установку "Сиваш" / Видео из фейсбука Роберта "Мадяра" Бровди

Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"?

"Адмирал Макаров" – военный фрегат проекта "Буревестник" военно-морского флота России. Судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и ЗРК "Штиль-1".

Фрегат стал основным боевым кораблем Черноморского флота России после уничтожения крейсера "Москва" в 2022 году. По сути, это был последний целый ракетный фрегат России с "Калибрами" в Черном море.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде.



Фрегат "Адмирал Макаров"

В эксплуатацию судно было введено в 2017 году. "Адмирал Макаров" предназначен для противолодочной и противовоздушной обороны, а также для нанесения ударов крылатыми ракетами.

Скорость корабля – 30 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4 850 миль при скорости 14 узлов. Экипаж – 180 человек и 20 морских пехотинцев.

Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Иосифовича Макарова.

Кстати, Силы обороны Украины уже повреждали фрегат "Адмирал Макаров" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске 2 марта 2026 года.

