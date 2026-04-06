Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, з якою метою українські сили постійно змінюють напрямки ударів по території Росії. Також під час атаки на Новоросійськ 6 квітня було уражено російський носій "Калібрів" фрегат "Адмірал Макаров".

Чому у росіян виникли серйозні проблеми з ППО?

Світан зазначив, що раніше українські сили вже завдавали ударів по південному Новоросійську, Туапсе, і в районі Темрюка. Росіяни з Півночі почали перетягувати туди ППО. Потім Україна зосередила удари по Ленінградській області – по Усть-Лузі та Приморську, і ворог почав знову перетягувати у цю область ЗРК, "оголивши" Південь, куди 6 квітня прилетіли дрони.

Варто знати. Українські сили, починаючи з 23 березня кілька днів поспіль завдавали ударів по Ленінградській області, а саме по портах в Усть-Лузі та Приморську. Після цих атак було пошкоджено, зокрема, три нафтових танкери, п'ять резервуарів із паливом, нафтотермінали.

"Це правильний підхід українських військових, відповідальних за цей напрямок. Саме в такому режимі потрібно розхитувати російське ППО, адже сьогодні ворог має серйозну нестачу ППО, радіолокаційних установок", – зауважив військовий експерт.

Українські військові ліквідують у два-три рази більше протиповітряних систем у росіян, ніж вони можуть виробляти. Наразі, на думку полковника запасу, існує хиткий баланс, ворог застосовує нові системи практично "з коліс", тому що не може закрити тили. І цим користуються українські сили.

Така ситуація із системами ППО у Росії виникла через те, що противник намагався прикрити Кримський міст, тому до окупованого Криму він тягнув ЗРК з усієї Росії. Проте Україна, за його словами, починаючи з серпня 2025 року почала виносити на Кримському півострові зеніто-ракетні комплекси та локатори.

Зараз у росіян серйозна дірка через нестачу ППО, яка бовтається по всій Росії. Україна ж відстежує та добиває ЗРК у південних областях, поки росіяни їх знову не перетягнуть з Ленінградської області до Новоросійська. Тому протягом тижня можна працювати на південному напрямку у бік Північного Кавказу. Там зосереджений досить широкий спектр нафтогазової промисловості,

– підкреслив Роман Світан.

Водночас треба розуміти, як наголосив військовий експерт, що росіяни все ж таки намагаються відвантажувати нафту, тому що після ударів по об'єктах російської нафтопереробки, нафтохімії, їм немає куди її подіти. Найближчим часом у них має вирішитися питання щодо закриття свердловин, якщо їм буде немає куди зливати нафту.

Світан зауважив, що до порту в Усть-Лузі вже прийшов перший танкер. При цьому у росіян виникне проблема з тим, як його завантажувати, адже більшість резервуарів вибито. Тому, імовірно, завантажуватимуть нафту безпосередньо з труби. Але для того, щоб загасити негатив після українських ударів по російських портах, вони намагатимуться підганяти танкери до портів, що раніше були атаковані.

Які наслідки останніх атак на Росію?