Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, з якою метою українські сили постійно змінюють напрямки ударів по території Росії. Також під час атаки на Новоросійськ 6 квітня було уражено російський носій "Калібрів" фрегат "Адмірал Макаров".
Чому у росіян виникли серйозні проблеми з ППО?
Світан зазначив, що раніше українські сили вже завдавали ударів по південному Новоросійську, Туапсе, і в районі Темрюка. Росіяни з Півночі почали перетягувати туди ППО. Потім Україна зосередила удари по Ленінградській області – по Усть-Лузі та Приморську, і ворог почав знову перетягувати у цю область ЗРК, "оголивши" Південь, куди 6 квітня прилетіли дрони.
Варто знати. Українські сили, починаючи з 23 березня кілька днів поспіль завдавали ударів по Ленінградській області, а саме по портах в Усть-Лузі та Приморську. Після цих атак було пошкоджено, зокрема, три нафтових танкери, п'ять резервуарів із паливом, нафтотермінали.
"Це правильний підхід українських військових, відповідальних за цей напрямок. Саме в такому режимі потрібно розхитувати російське ППО, адже сьогодні ворог має серйозну нестачу ППО, радіолокаційних установок", – зауважив військовий експерт.
Українські військові ліквідують у два-три рази більше протиповітряних систем у росіян, ніж вони можуть виробляти. Наразі, на думку полковника запасу, існує хиткий баланс, ворог застосовує нові системи практично "з коліс", тому що не може закрити тили. І цим користуються українські сили.
Така ситуація із системами ППО у Росії виникла через те, що противник намагався прикрити Кримський міст, тому до окупованого Криму він тягнув ЗРК з усієї Росії. Проте Україна, за його словами, починаючи з серпня 2025 року почала виносити на Кримському півострові зеніто-ракетні комплекси та локатори.
Зараз у росіян серйозна дірка через нестачу ППО, яка бовтається по всій Росії. Україна ж відстежує та добиває ЗРК у південних областях, поки росіяни їх знову не перетягнуть з Ленінградської області до Новоросійська. Тому протягом тижня можна працювати на південному напрямку у бік Північного Кавказу. Там зосереджений досить широкий спектр нафтогазової промисловості,
– підкреслив Роман Світан.
Водночас треба розуміти, як наголосив військовий експерт, що росіяни все ж таки намагаються відвантажувати нафту, тому що після ударів по об'єктах російської нафтопереробки, нафтохімії, їм немає куди її подіти. Найближчим часом у них має вирішитися питання щодо закриття свердловин, якщо їм буде немає куди зливати нафту.
Світан зауважив, що до порту в Усть-Лузі вже прийшов перший танкер. При цьому у росіян виникне проблема з тим, як його завантажувати, адже більшість резервуарів вибито. Тому, імовірно, завантажуватимуть нафту безпосередньо з труби. Але для того, щоб загасити негатив після українських ударів по російських портах, вони намагатимуться підганяти танкери до портів, що раніше були атаковані.
Які наслідки останніх атак на Росію?
Українські сили здійснили 6 квітня дронову атаку на Новоросійськ. Попри те, що у місті працювало ППО, відбулося кілька влучань. Під ударом опинився порт, де сталося ураження нафтового термінала "Шесхарис". На об'єкті внаслідок удару виникла пожежа.
Також було уражено плавучу бурову установку "Сиваш", два основних причали, інфраструктуру відвантаження. Російська влада повідомляла, що уламки дронів впали на території двох підприємств.
Крім того, проти ночі 5 квітня відбулась атака на Приморськ, де дрони поцілились по порту "Транснефть" у Балтійському морі та по НПЗ "Лукойл" у Кстово Нижньогородської області.