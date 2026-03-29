Про це йдеться в дописі Special Kherson Cat в Х. Важливо сказати, що Сили оборони атакували Усть-Лугу тричі за тиждень.

Дивіться також Росіяни заявляють про наймасованішу атаку на Таганрог з початку війни

Що відомо про нові пожежі в Усть-Лузі?

Удар 29 березня призвів до нових займань.

Супутникові дані свідчать про появу нових осередків пожежі в російському порту Усть-Луга після чергового удару з боку України,

– мовиться в дописі.



Нові пожежі в Усть-Лузі / Special Kherson Cat

За кілька годин до оприлюднення цього фото в пабліку показали відео.

Пожежі в Усть-Лузі після атаки з висоти пташиного польоту: дивіться відео

Увечері 29 березня губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко інформував, нібито загоряння в Усть-Лузі, що виникло внаслідок атаки БПЛА, локалізовано. До гасіння в порту залучили додаткові засоби пожежогасіння Ленобласті та Петербурга, включаючи два пожежні поїзди.

Усть-Луга виходить на Фінську затоку та розташована просто поруч з Фінляндією.

Показуємо Усть-Лугу на карті Росії

Дивіться також Шпигунство під прикриттям Пушкіна: як Кремль будує мережу агентів у світі – розслідування

Чому Усть-Луга така важлива?

Усть-Луга – це другий за величиною і найсучасніший морський порт на Балтійському морі та один із найбільших у Європі.

Порт є багатопрофільним, але його основний напрямок – експорт енергоносіїв. Він слугує кінцевою точкою нафтопроводу "Балтійська трубопровідна система-II" (БТС-II). Окрім нафтопаливного відвантаження, на території розташований і Комплекс "Газпром Усть-Луга". Щороку він переробляє до 45 мільярдів метрів кубічних природного газу, виробляє 13 мільйони тонн СПГ, 3,6 мільйона тонн етану та 1,8 мільйона тонн пропан-бутану та експортує їх, використовуючи портову інфраструктуру,

– розповіли в "Мілітарному".

Це третя успішна атака поспіль

По району порту били і раніше – 25 і 27 березня.

Під час третьої атаки 29 березня ішлося, що під удар міг потрапити хімічний завод "Тольяттіазот" у Самарській області Росії.