Об этом говорится в заметке Special Kherson Cat в Х. Важно сказать, что Силы обороны атаковали Усть-Лугу трижды за неделю.

Что известно о новых пожарах в Усть-Луге?

Удар 29 марта привел к новым возгораниям.

Спутниковые данные свидетельствуют о появлении новых очагов пожара в российском порту Усть-Луга после очередного удара со стороны Украины,

– говорится в сообщении.



Новые пожары в Усть-Луге / Special Kherson Cat

За несколько часов до обнародования этого фото в паблике показали видео.

Пожары в Усть-Луге после атаки с высоты птичьего полета: смотрите видео

Вечером 29 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, якобы возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано. К тушению в порту привлекли дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.

Усть-Луга выходит на Финский залив и расположена прямо рядом с Финляндией.

Почему Усть-Луга так важна?

Усть-Луга – это второй по величине и самый современный морской порт на Балтийском море и один из крупнейших в Европе.

Порт является многопрофильным, но его основное направление – экспорт энергоносителей. Он служит конечной точкой нефтепровода "Балтийская трубопроводная система-II" (БТС-II). Кроме нефтетопливной отгрузки, на территории расположен и Комплекс "Газпром Усть-Луга". Ежегодно он перерабатывает до 45 миллиардов метров кубических природного газа, производит 13 миллиона тонн СПГ, 3,6 миллиона тонн этана и 1,8 миллиона тонн пропан-бутана и экспортирует их, используя портовую инфраструктуру,

– рассказали в "Милитарном".

Это третья успешная атака подряд

По району порта били и ранее – 25 и 27 марта.

Во время третьей атаки 29 марта говорилось, что под удар мог попасть химический завод "Тольяттиазот" в Самарской области России.