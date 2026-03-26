Упродовж останніх десятиліть Росія системно вибудовує глобальну мережу впливу, яка охоплює політичні, культурні, освітні та гуманітарні платформи в різних регіонах світу. Формально ці ініціативи декларують підтримку культурного обміну, зміцнення міжнародного співробітництва та збереження історичної спадщини. Проте в реальності частина таких структур виконує значно ширші завдання, пов’язані з просуванням вигідних Кремлю наративів, формуванням лояльних середовищ закордоном та впливом на внутрішні процеси інших держав.

Для цього використовуються, як урядові так і приватні організації, компанії, проєкти. Одними з таких є Росспівробітництво та "Центр народної дипломатії" і їх представництва – "Русские дома". Вони позиціонують себе як осередки збереження культури, але насправді стали інструментами розвідки, дезінформації та підриву суверенітету інших держав.

Москва давно веде війну не лише військовими засобами. Роками по містах Європи, Африки, Азії та обох Америк розквітали культурні центри з триколорами на фасадах. Вони пропонують безкоштовні курси російської мови, літературні вечори, виставки та концерти. Але за фасадом "русской культури" працювала ретельно побудована система впливу, підконтрольна безпосередньо Кремлю.

Команда 24 Каналу отримала від джерел списки працівників Росспівробітництва та зібрала доказову базу причетності співробітників "Русских домов" до розвідувальних органів Росії. У цьому матеріалі ви дізнаєтесь про кадровий склад органу, особливості організації міжнародних відносин із залученням "Русских домов", як один із директорів представництва в ЦАР залишився без руки, а також про дивний "Русский дом" в Малі.

Самовар як прикриття: як Росія будує розвідувальну мережу під виглядом культури

У системі зовнішнього впливу Росії гуманітарний напрям займає особливе місце. Саме через освітні програми, культурні заходи, мовні курси та так звані громадські ініціативи вибудовується довгострокова присутність у різних країнах світу. На перший погляд така діяльність виглядає як звичайна практика публічної дипломатії, характерна для багатьох держав. Однак у російському випадку гуманітарна інфраструктура часто стає частиною ширшої стратегії політичного впливу. Основним органом Росії, що здійснює функції з гуманітарного міжнародного співробітництва закордоном є Росспівробітництво.



Логотип Росспівробітництва / Вікіпедія

Простими словами – це структура, яка поширює інтереси Кремля м’якою силою. Представництва Росспівробітництва називаються "Русские дома" або Російські центри культури та науки. Найчастіше вони розміщуються поряд з посольствами або дипломатичними представництвами Росії. Загальна кількість офіційних "Русских домов" – 104, 2 з яких в невизнаних квазідержавах Абхазії та Північній Осетії та один в частково визнаній Палестині. У руках команди 24 Каналу опинились списки працівників Росспівробітництва. Ми перевірили декількох з них, які працюють на різних посадах і в різних країнах, і виявили закономірність, яку важко пояснити збігом обставин: майже всі вони живуть за адресами, пов'язаними зі спецслужбами Росії. Далі ми розповімо про деяких з них.



Фото Армена / Російські медіа

Мєлікшахназаров Армен Арменовіч (02.10.1967) – керівник "Русского дома" у Венесуелі – вказує як свою адресу місто Москва, Ленінградский проспект, будинок 5, корпус 3, квартира 54. Це відомчий будинок ФСБ, він стоїть в десяти метрах від території Прикордонної академії ФСБ РФ, а на номера машини С587КА777, страхівником якої є Армен Арменович, виписана перепустка в часи COVID-19 для проїзду від адреси на Ленінградському проспекті до Варсоноф’євського провулку 5. Саме на цьому провулку розташовані будівлі 5 Служби ФСБ.



Фото Іллі / Російські соцмережі

Стрєльцов Ілья Дмітрієвіч (11.04.1979) – завідувач господарства, представництво Росспівробітництва в Республіці Польща (місто Варшава) – проживає за адресою місто Москва, вулиця Льотчика Бабушкіна, будинок 39, корпус 3, квартира 78 – будинок для співробітників ФСБ. Він розташований приблизно в 100 метрах від Московського прикордонного інституту ФСБ РФ та трохи далі від Академії Служби зовнішньої розвідки РФ.



Фото Єлєни / Російські соцмережі

Стрєльцова Єлена Анатольєвна (08.08.1983, дружина Стрельцова Іллі) – старший референт з адміністративно-господарських питань, представництво Росспівробітництва в Польщі в місті Варшава. Окрім адреси спільного проживання з чоловіком, Єлена вказує ще одну: Москва, вулиця Булатниківська, будинок 5, корпус 4, квартира 130. У цьому ж будинку був зареєстрований Фонд підтримки ветеранів Прикордонних військ "Вірність". Зауважимо, що так само як зараз прикордонні війська входять до ФСБ, у часи СРСР вони входили до КДБ СРСР.



Скриншот з інформацією щодо реєстрації Фонду "Вірність" / Російські медіа

До того ж будинок розташований досить близько до в/ч 61608 – 16 Центр ФСБ.

16-й Центр ФСБ є основною структурою, яка відповідає за перехоплення, дешифрування та обробку електронних повідомлень.



Фото Павла / Російські соцмережі

Новожилов Павєл Алєксєєвіч (19.06.1977) – головний спеціаліст-експерт, відділ організаційного та правового забезпечення сприяння міжнародному розвитку, проживає за адресою: місто Москва, вулиця Академіка Анохіна, будинок 6, корпус 5, квартира 159. Будинки на цій вулиці видають співробітникам ФСБ, а навколо розташована Академія ФСБ, Академія МЗС та Університет Дружби народів. Кожен з цих навчальних закладів готує розвідників.



Фото Вєронікі / Російські соцмережі

Новожилова Вєроніка Євгєньєвна (07.09.1980, дружина Новожилова Павла) – секретар-друкарка, Південно-Африканська Республіка. Окрім адреси, за якою вона проживає разом із чоловіком, Вероніка вказує адресу місця проживання: Москва вулиця Академіка Волгіна, будинок 19, квартира 132. За цією адресою ситуація ідентична адресі проживання Павла Новожилова, однак додатково на цій самій вулиці зареєстровано військову частину 2599 – Прикордонний науково-дослідний центр Федеральної служби безпеки Російської Федерації.



Фото Заура / Інстаграм

Летіфов Заур Валєрьєвіч (14.06.1977) – консультант, відділ країн Азії, Африки та Близького Сходу, проживає за адресою: місто Москва, вулиця Тайнинська, будинок 13, корпус 2, квартира 25, і знову відомчий будинок ФСБ – поруч із Московським прикордонним інститутом ФСБ РФ і Академією Служби зовнішньої розвідки.



Фото Айрата / Російські соцмережі

Ахмєтов Айрат Асхатовіч (14.03.1978) – колишній консультант у відділі країн Азії, Африки та Близького Сходу, проживає за адресою місто Москва, Ярославське шосе, будинок 118, корпус 3, квартира 327, квартири в цьому будинку видаються співробітникам СВР та ФСБ, а сама будівля побудована близько до Академії СЗР і Московського прикордонного інституту ФСБ РФ. Айрат пересувається на МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V220D4MATIC з номерами С464ТУ799.



Фото автомобіля Айрата / Російські джерела

Скоріше за все автомобіль є службовим, адже в російських базах вказується інший тип кузова. До того ж місця пересування цього авто це дороги поряд з об’єктами Служби зовнішньої розвідки. Відповідно ймовірні два варіанти ролі Ахметова Айрата: він або водій, але тоді б навряд займав таку посаду в Росспівробітництві, або пасажир, з особистим водієм, що вказує на вагомість його посади в ієрархії Служби зовнішньої розвідки РФ. Також Айрат як співробітник, який займається в тому числі Близьким Сходом в жодному разі немає упередженого ставлення до будь-якої країни.

Це підтверджують його повідомлення у різних чатах та групах."لعنة الله على نظام الاحتلال والصهاينة", що перекладається як "Нехай Аллах прокляне окупаційний режим і сіоністів" або такі "Такие случаи происходят с представителями любых национальностей, мне приличная с виду русско-еврейская семья так загадила квартиру, что сумма аренды за 2 года не покрыла стоимость ремонта, который я после них делал, и испорченной мебели. Жаловаться надо на тех, кто в СМИ высвечивает исключительно национальный подтекст, когда народ делится на "белых" и "чёрных" и в отношении последних озвучиваются лишь негативные коннотации."

"Если что, это сарказм был. Присмотритесь внимательно, у него на голове еврейская кипа. Это представитель "богоизбранного" народа".



Фото Лілії / Російські соцмережі

Лукьянова Лілія Владіміровна (26.10.1974) – старша референт по а/г питанням в Чехії. Вказує як адресу проживання місто Москва, проспект Вернадського, будинок 27, корпус 1, що знаходиться біля в/ч №68240 – належить Науково-технічній службі ФСБ.

Картина, яка вимальовується з перевірки адрес рядових співробітників Росспівробітництва, надто послідовна, щоб бути ненавмисною. Люди, які офіційно займаються культурними обмінами та гуманітарною співпрацею, живуть у будинках, що впритул межують з академіями ФСБ та СВР і закритими військовими частинами. Їхні сусіди кадрові співробітники спецслужб. Їхні маршрути ведуть на Луб'янку. Місця проживання співробітників збігаються з адресами ветеранських фондів спецслужб.

"Русские дома" – це не бібліотеки з самоварами та балалайками. Це розгалужена інфраструктура впливу, яка працює під культурним прикриттям. А люди, що її обслуговують, судячи з усього, мають набагато більше спільного з розвідкою, ніж з дипломатією.

Як Кремль будує тіньову мережу в Африці, уникаючи дипломатичних скандалів

Коли ми почали аналізувати карту поширення "Русских домов", одна деталь одразу здалась незрозумілою. Африка, яку Кремль сьогодні відкрито називає одним із ключових напрямів своєї зовнішньої політики, представлена лише дев’ятьма офіційними осередками. Для регіону, де Росія активно нарощує військову присутність, укладає сировинні угоди та посилює інформаційний вплив, така цифра виглядає щонайменше несподівано.

Пояснення виявилося доволі прагматичним. Щоб уникнути гучних дипломатичних скандалів і не підставляти під удар офіційні представництва в інших частинах світу, Кремль вирішив діяти обережніше. Напряму залучати Росспівробітництво до розширення мережі в Африці не стали. Натомість використали іншу схему.

Росіяни створили окрему структуру з нейтральною та бюрократичною назвою Міжнародна громадська організація Центр з організації наукових і культурних заходів у сфері народної дипломатії, відому як Центр народной дипломатии або ЦНД. Формально це громадська ініціатива. Фактично ж вона працює у зв’язці з росспівробітництвом. Саме ЦНД підписав угоду про створення партнерських "Русских домов", і всі вони розміщені виключно на африканському континенті. Таким чином з’явилася паралельна мережа, яка дозволяє розширювати вплив без прямої прив’язки до державної структури.



Емблема Центру народної дипломатії / Російські медіа

Очолює організацію Дмітрій Савельев. Він входить до складу комісій Державної думи, що займаються розслідуванням фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії та контролем витрат на національну оборону та безпеку. Така сфера відповідальності безпосередньо перетинається з діяльністю силового блоку.



Фото Дмітрія Савєльєва / Російські медіа

Цей факт виглядає показово. Адже профіль комісій, у яких працює Савєльєв, традиційно пов’язаний із питаннями контррозвідки, оборони та спецслужб. У цьому контексті поява африканської мережі партнерських "Русских домов" через формально незалежну структуру набуває зовсім іншого значення. Йдеться не лише про культурну дипломатію, а про більш складну та багаторівневу систему впливу. Особливої уваги заслуговує регіон Сахелю та ЦАР, який зараз перебуває фактично під керівництвом РФ після низки військових переворотів.

Партнерські "Русские дома" з’явилися в Намібії, Гані, Малі, Нігері, Буркіна Фасо, Мозамбіку, Гвінеї, Чаді та низці інших африканських країн. Формально вони нічим не відрізняються від офіційних представництв. Ті самі мовні курси, культурні заходи, освітні програми та гуманітарні ініціативи. По суті це копія моделі, яку реалізує Россотрудничество, лише з іншим юридичним фасадом.

Втім, найбільше запитань викликають представництва в Малі та Центральноафриканській Республіці.

Африканське сафарі Кремля: як "Вагнер" та ФСБ ділять "Русскиє дома" в Малі та ЦАР

"Русский дом" у столиці країни Бангі офіційно позиціонується як приватна ініціатива. Однак його директором є Дмітрій Ситий, людина, яка займала ключову роль в ЦАР при ПВК "Вагнер".



Фото директора приватного "Русского дома" в Бангі, ЦАР / War&Sanctions

За даними відкритих джерел та санкційних списків, Ситий не просто адміністратор культурного центру. Його діяльність пов’язують із політичними процесами в країні та координацією проєктів за участі російських структур. Попри статус "приватного" осередку, цей "Русский дом" залучається до офіційних гуманітарних програм Росспівробітництва. Крім того, з’являлася інформація про його участь у кампаніях із вербування африканських жінок для роботи на підприємствах, пов’язаних зі збиранням безпілотників типу "Shahed".



Пост з підтвердженням співпраці між "Русским домом" в ЦАР та Алабугою Старт / Телеграм-канал

Показовим є й те, що заходи на території цього "приватного" представництва регулярно відвідують представники всієї правлячої верхівки ЦАР, включно з президентом. Така публічна підтримка не виглядає випадковою, зважаючи на роль ПВК Вагнер у безпековому секторі країни.



Ситий та Президент ЦАР на спільних заходах / Російські медіа

Діяльність Ситого не залишилась без уваги, 16 грудня 2022 року Дмитро отримав анонімну посилку, яка здетонувала та відірвала йому руку. Зараз Ситий має дороговартісний протез та продовжує свою діяльність в ЦАР.

Хоч сам директор "Русского дома" в ЦАР перебуває в санкційних списках ЄС, але його дружина має постійне місце проживання у Франції. За інформацією з Manticore, Ситая Алєксандра регулярно подорожує до Європи навіть після початку повномасштабного вторгнення.



Перетин кордону дружини Ситого / Manticore

Для чого було створювати ще один різновид "Русских домов" залишається лише здогадуватись. Команда 24 Каналу припускає, що це наслідок боротьби за вплив в країні й оскільки ця зона відповідальності була саме за компанією Пригожина, прийняте рішення відображало саме його інтереси, в тому числі в сфері контролю над корисними копалинами. За інформацією Радіо Свободи, Ситий до того ж є співзасновником Lobaye Invest, згідно з даними Європейського Союзу, однієї з основних гірничодобувних компаній в ЦАР. До ліквідації Пригожина, ресурси Центральноафриканської республіки належали саме йому, тепер ж справи "Вагнера" перейняв Африканський корпус. Судячи з усього саме цей підрозділ зараз контролює інфраструктуру з видобування корисних копалин в ЦАР.

Історія "Русского дома" в Бангі демонструє, як під вивіскою культурної ініціативи може функціонувати структура, тісно пов’язана з військово-політичним впливом Росії на африканському континенті.

Глава Росспівробітництва в одному з інтерв’ю фактично підтвердив, що "Русские дома" у Центральноафриканській Республіці та Малі були відкриті за участі ПВК Вагнер. Ця заява стала показовою, адже вкотре продемонструвала тісне переплетення культурної дипломатії та військово політичної присутності Росії в Африці.

Якщо історія з ЦАР виглядала дивно, то ситуація в Малі ще більш нетипова.

"Русский дом" у Малі офіційно очолює Аліу Тункара, депутат Національного перехідного парламенту країни. Сам факт призначення місцевого політика на посаду директора виглядає незвично. У більшості інших країн керівниками "Русских домов" традиційно стають громадяни Росії, делеговані через Росспівробітництво або пов’язані з ним структури. У випадку Малі бачимо іншу модель, коли формальне керівництво передано представнику місцевої політичної еліти.

Ще одна деталь, яка привертає увагу, це інформаційна активність установи. "Русский дом" у Малі має одразу три однойменні канали в Telegram. Усі вони відрізняються наповненням, стилістикою та навіть оформленням головної сторінки. Умовно їх можна поділити на Телеграм-канал 1, Телеграм-канал 2 та Телеграм-канал 3.



Головне фото Телеграм-каналу "Русского дома" в Малі 1 / Телеграм-канал



Головне фото Телеграм-каналу "Русского дома" в Малі 2 / Телеграм-канал



Головне фото Телеграм-каналу "Русского дома" в Малі 3 / Телеграм-канал

У каналі під номером 1 в постах часто з’являється Бєлоногов Андрей та Юнін Сєргей.



Фото Бєлоногова / Телеграм-канал "Русского дома" в Малі 1

Бєлоногов Андрєй Львовіч 02.08.1980

ІПН: 781122413889

+79111402974

Адреси проживання:

місто Санкт-Петербург, вулиця Костюшка, будинок 2, корпус 1, квартира 175

місто Санкт-Петербург, вулиця Петра Смородіна, будинок 20, квартира 126

Друга адреса поряд з Інститутом ФСБ.



Фото Юніна Сергія / Телеграм-канал "Русского дома" в Малі 1

Юнін Сєргєй Валєрьєвіч 22.12.1969

ІПН: 771700941707

+79165498670

Обидва фігуранти, про яких йдеться, є співробітниками компанії "Ініціатива 23". Формально це комерційна структура, однак її зв’язки викликають серйозні запитання.

Директор компанії Артьом Куреєв перебуває під санкціями низки європейських країн. У санкційних обґрунтуваннях його прямо називають кадровим співробітником 5 служби ФСБ. Саме цей підрозділ відповідає за оперативну інформацію та міжнародні зв’язки, а також традиційно асоціюється з напрямом зовнішньої розвідки та роботою за межами Росії.

Такий бекграунд керівника автоматично змінює сприйняття діяльності компанії. У контексті роботи партнерських "Русских домов" в Африці це виглядає як ще один елемент складної інфраструктури впливу, де приватні структури можуть виконувати функції, що формально не афішуються на державному рівні.

Телеграм-канал №2 вирізняється суттєво іншим колом дійових осіб. Росіяни, згадані раніше, тут відсутні. Натомість з'являються дві нові фігури: директор представництва Аліу Тункара та Завідувач консульського відділу посольства Росії в Малі та Нігері Дмітрій Власов.



Фото директору "Русского дома" в Малі / Телеграм-канал "Русского дома" в Малі 2



Фото співробітника Посольства РФ в Малі та Нігері / Телеграм-канал "Русского дома" в Малі 2

Власов Дмітрій Алєксандровіч 01.10.1995

ІПН: 770976210773

+79653308488

Саме цей канал, судячи з усього, є офіційним – тут фігурують підтверджені дипломатичні та інституційні представники. Але є деталь, яка не вкладається в логіку звичайної публічної комунікації: заходи на каналах № 1 та № 2 відбуваються в одних і тих самих приміщеннях.



Фото приміщення "Русского дома" в Малі / Телеграм-канал "Русского дома" в Малі 1



Фото приміщення "Русского дома" в Малі / Телеграм-канал "Русского дома" в Малі 2

Тобто для чогось керівники проєкту саме цього "Русского дома" навмисно не показують разом осіб, які пов’язані з "Ініціативою-23" та офіційними представниками "Русского дома" в Малі. Хоча очевидно, що вони як мінімум знайомі, а як максимум ведуть підпільну гру для спецслужб РФ.

Але існує Телеграм-канал номер 3. Ще й головне фото зроблено в стилі саме представництв створених Центром народної дипломатії.



Емблема телеграм-каналу "Русского дома" в Малі 3 / Телеграм-канал

В заходах, які висвітлюються саме в цьому джерелі, беруть участь, як офіційно заявляється, колектив "Русского дома". На фото нижче вказані особи, які з'являються в офіційних делегаціях.



Фото колективу "Русского дома" в Малі / Телеграм-канал "Русского дома" в Малі 3

Жінка з правої сторони Капустіна Любов, офіційна посада невідома. Посередині стоїть Дулін Ілля, старший оперативний співробітник служби власної безпеки ЦНД.



Офіційна посада Дуліна / Manticore

Дулін Ілья Станіславовіч 31.05.1991

ІПН: 524916977310

+79200404771

Виникає питання: Чи підпорядковується служба власної безпеки організації, діяльність якої відбувається у співраці з Росспівробітництвом та зосереджена за кордоном, спецслужбам Росії? На думку команди 24 Каналу, служба власної безпеки ЦНД не просто підпорядковується спецслужбам РФ, а є їхньою філією.

Ліворуч стоїть Колєснікова Валєнтіна Ігорєвна 11.07.1985

ІПН: 504307455295

+79269092034

Колєснікова займає посаду керівника "Русского дома"



Офіційна посада Колесникової / Manticore

Але ж керівник представництва в Малі Аліу Тункара? Так, все вірно. Чомусь у всіх офіційних заходах "Русского дома" в Малі, які публікуються в Телеграм-каналі № 3, бере участь керівниця "Русского дома" в Нігері. До того ж, офіційних заходів на території "Русского дома" в Малі згідно з постами в Телеграм-каналі № 3 не проводилось взагалі.

У нас виникає ситуація, в якій існує ніби окремі колективи "Русского дома" в Малі. В кожного якась своя задача. Але всіх об’єднує одне, вони працюють в інтересах спецслужб Росії.

Для кращого розуміння викладеного вище, ми візуалізували усе в схемі.



Схема зв'язків "Русских домов" та спецслужб РФ / 24 Канал

Окрім всього вищезгаданого, про роботу "Русских домов" ЦНД на спецслужби Росії, зокрема на СВР, згадується у нещодавньому розслідуванні Forbidden stories. У матеріалі описується певна "Компанія", офіційна назва якої не називається. Вона була частиною інструменту впливу "Вагнеру" на континенті, а після знищення ПВК, "Компанія" поступово переходить під крило СВР. У внутрішніх звітах та планах щодо країн в Африці також згадувалось створення партнерського "Русского дома" в Нігері та підбір кандидата на посаду директора партнерського "Русского дома" в Гвінеї.



Переклад документів "Компанії" з планами впливу на країни Африки / Forbidden stories

Це свідчить про системний підхід спецслужб Росії до акцій та операцій впливу у важливому для них регіоні з використанням всіх доступних сил і засобів та створення нових, зокрема через поширення "Русских домов".

Спецназ "Русских домов"

Наявність у складі організації ЦНД Служби власної безпеки та її очевидна підпорядкованість спецслужбам РФ спонукала команду 24 Каналу дізнатись склад цього загадкового підрозділу. Нижче подаємо перелік співробітників, яких вдалося ідентифікувати в межах проведеного розслідування.



Фото Новікова Романа / Російські соцмережі

Новіков Роман Сєргєєвіч 23.05.1978 – керівник Служби власної безпеки ЦНД

ІПН: 510401392740



Список перетину кордону Новіковим Романом / Manticore

За інформацією з Manticore, Роман перебував досить велику кількість часу на ТОТ України.

Нєєлов Роман Ніколаєвіч (22.10.1982) – заступник керівника Служби власної безпеки ЦНД

ІПН: 614705904608



Список перетину кордону Нєєловим Романом / Manticore



Фото Артьома біля його ікони / Російські соцмережі

Міндікаєв Артьом Ігорєвич (06.01.1995) – спеціаліст Служби власної безпеки ЦНД.

ІПН: 027602009278



Фото Кіжла на ТОТ України / Російські соцмережі

Кіжло Гєоргій Владіміровіч 10.10.1994 – спеціаліст Служби власної безпеки ЦНД.

ІПН: 780443571660



Список перетину кордону Кіжлом Гєоргієм / Manticore

Служив в нині вже неіснуючому неонацистському підрозділі "Еспаньола". Завдяки повідомленням Кіжло у групах в телеграмі ми дізналися, що основна зона діяльності Служби власної безпеки ЦНД – регіон Сахелю, а ротації відбуваються кожні 6 місяців.



Повідомлення щодо місця служби Кіжла / Телеграм



Повідомлення щодо місця та часу служби Кіжла / Телеграм

Перечитавши сотні повідомлень, які надсилав Кіжло у різних телеграм-спільнотах про зброю та війну, стає ясно що він спеціаліст з реальним бойовим досвідом.



Фото Смірнова Іллі / Російські соцмережі

Смірнов Ілья Антоновіч 18.11.1997 – заступник керівника Служби власної безпеки ЦНД по інформаційній безпеці

ІПН: 780443141875



Список перетину кордону Смірновим / Manticore

За інформацією з Manticore, Смірнов, так само як і попередні співробітники, має бойовий досвід, який здобув на війні проти України.

Усе зібране разом вибудовує зовсім не картину формального підрозділу "для галочки". Перед нами структура з чіткою ієрархією, бойовим досвідом її представників та регулярними ротаціями в зоні активних конфліктів. Це означає, що Служба власної безпеки це не курорт в Африці для обраних, а підрозділ спеціального призначення з невизначеним правовим підґрунтям, що дає можливість проводити різні операції без прямої прив’язки до офіційних сил Росії.

Культурний фасад із луб’янським фундаментом: замість епілогу

Аналіз мережі "Русских домов" та діяльності Росспівробітництва вимальовує картину, яка не має нічого спільного з класичним поняттям "м’якої сили". Те, що на папері виглядає як мережа бібліотек та мовних курсів, на практиці виявляється ешелонованою системою оперативного прикриття для російських спецслужб. Географія адрес рядових співробітників – від Ленінградського проспекту до вулиці Академіка Анохіна – чітко вказує на "відомчу" приналежність кадрів. Коли господарник чи референт культурного центру живе за парканом Академії СВР або інституту ФСБ, питання про їхні реальні посадові інструкції стає риторичним.

Особливої уваги в контексті гібридної експансії заслуговує африканський кейс. Створення "паралельної" мережі через АНО "Центр народної дипломатії" стало справжнім майстер-класом із маскування державної агресії під громадські ініціативи. У Центральноафриканській Республіці ми спостерігаємо повне зрощення культурного центру з воєнізованими структурами колишньої ПВК "Вагнер" та видобувним бізнесом. Водночас у Малі ситуація доходить до абсурду через існування одразу трьох різних "колективів" одного закладу, кожен з яких курується окремою гілкою впливу спецслужб.

У підсумку можна впевнено заявляти про глибоку інституційну інтеграцію, де "Русскиє дома" не просто співпрацюють із розвідкою, а фактично є її структурною частиною. Росія свідомо розмиває межу між дипломатією та шпигунством, використовуючи цивільні інституції як щит. Це не лише дискредитує справжні гуманітарні місії, а й перетворює будь-який російський культурний об’єкт на легітимну ціль для санкцій та контррозвідувального моніторингу.

Сьогодні "Русский дом" – це не про Пушкіна чи балет, а про радіоперехоплення 16-го центру ФСБ, вербування найманців та контроль над золотими копальнями. Триколор над цими будівлями є не символом культури, а маркером присутності спецслужб, які ведуть війну проти демократичного світу на всіх континентах одночасно.