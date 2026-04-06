Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, с какой целью украинские силы постоянно меняют направления ударов по территории России. Также во время атаки на Новороссийск 6 апреля был поражен российский носитель "Калибров" фрегат "Адмирал Макаров".

Почему у россиян возникли серьезные проблемы с ПВО?

Свитан отметил, что раньше украинские силы уже наносили удары по южному Новороссийску, Туапсе, и районе Темрюка. Россияне с Севера начали перетаскивать туда ПВО, Потом Украина сосредоточила удары по Ленинградской области – по Усть-Луге и Приморску, и враг начал снова перетаскивать в эту область ЗРК, "оголив" Юг, куда 6 апреля прилетели дроны.

Стоит знать. Украинские силы, начиная с 23 марта несколько дней подряд наносили удары по Ленинградской области, а именно по портам в Усть-Луге и Приморске. После этих атак было повреждено, в частности, три нефтяных танкера, пять резервуаров с топливом, нефтетерминалы.

"Это правильный подход украинских военных, ответственных за это направление. Именно в таком режиме нужно расшатывать российское ПВО, ведь сегодня враг имеет серьезную нехватку ПВО, радиолокационных установок", – отметил военный эксперт.

Украинские военные ликвидируют в два-три раза больше противовоздушных систем у россиян, чем они могут производить. Сейчас, по мнению полковника запаса, существует шаткий баланс, враг применяет новые системы практически "с колес", потому что не может закрыть тылы. И этим пользуются украинские силы.

Такая ситуация с системами ПВО в России возникла из-за того, что противник пытался прикрыть Крымский мост, поэтому в оккупированный Крым он тянул ЗРК со всей России. Однако Украина, по его словам, начиная с августа 2025 года начала выносить на Крымском полуострове зенито-ракетные комплексы и локаторы.

Сейчас у россиян серьезная дыра из-за недостатка ПВО, которая болтается по всей России. Украина же отслеживает и добивает ЗРК в южных областях, пока россияне их снова не перетащат из Ленинградской области в Новороссийск. Поэтому в течение недели можно работать на южном направлении в сторону Северного Кавказа. Там сосредоточен достаточно широкий спектр нефтегазовой промышленности,

– подчеркнул Роман Свитан.

В то же время надо понимать, как отметил военный эксперт, что россияне все же пытаются отгружать нефть, потому что после ударов по объектам российской нефтепереработки, нефтехимии, им некуда ее девать. В ближайшее время у них должен решиться вопрос о закрытии скважин, если им будет некуда сливать нефть.

Свитан заметил, что в порт в Усть-Луге уже пришел первый танкер. При этом у россиян возникнет проблема с тем, как его загружать, ведь большинство резервуаров выбито. Поэтому, вероятно, будут загружать нефть непосредственно из трубы. Но для того, чтобы погасить негатив после украинских ударов по российским портам, они будут пытаться подгонять танкеры к портам, что ранее были атакованы.

